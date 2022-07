Qatar 2022: ¿Quién es el arquero bailarín de Australia?

Repechaje Catar 2022 | Perú 0 (4) - 0 (5) Australia | Highlights Australia | Highlights">

Siempre jugó en el fútbol de su país. Actualmente, a sus 33 años, milita en Sydney FC. Con apenas 15 años, tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de Arsenal, uno de los integrantes del Big Six en la Premier League. Su club, New South Wales, se enfrentó al conjunto londinense y no recibió ni un solo gol. Redmayne fue invitado a una prueba, pero tuvo que competir contra el polaco Wojciech Szczesny, quien luego logró una gran carrera cosechando títulos con los Gunners y Juventus y hoy cuida el arco de la Vecchia Signora.