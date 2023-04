Qatar 2022: El DT de Francia roto, pero justo con Argentina

image.png Deschamps vs. Scaloni el duelo táctico del 2022.

De lo que quedan más dudas es de su futuro. No hay que restarle merito a todo su desempeño durante Qatar 2022 y Rusia 2018, respectivamente. En Rusia consiguió que Francia ganará la final del mundo y en Qatar volvió a llevar a Les Blues a otra final, pese a que el resultado no fue el esperado. La respuesta acerca de su continuación es gris, llena de incertidumbres "incluso si el resultado hubiera sido el contrario, no habría dado la respuesta hoy. Estoy muy triste por mis jugadores y mi staff. Tendré una cita con mi presidente (Nöel Le Graët) a principios de año y entonces lo sabrán”.

image.png Está vez no pudo ser...

Didier Deschamps lleva más de una década al frente de la Selección de Francia, y en ese tiempo ha tenido que devolver a su sitio a un equipo que andaba sin rumbo tras Sudáfrica 2010. No lo consiguió rápido, pero caminó sin pausa hasta llevar a los galos hacia su segundo Mundial en Rusia 2018. Dicho esto, en el Mundial de Qatar 2022 defendió con fierezasu trono.

