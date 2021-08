PSG: Messi entrena por primera vez en el Camp des Loges

Estoy muy feliz. Todos saben mi salida del FC Barcelona, que fue muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero ahora mi felicidad es enorme. Quiero que pase todo esto rápido y empezar a entrenar porque lo estoy disfrutando mucho desde el primer día que llegué. Estoy muy feliz. Todos saben mi salida del FC Barcelona, que fue muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero ahora mi felicidad es enorme. Quiero que pase todo esto rápido y empezar a entrenar porque lo estoy disfrutando mucho desde el primer día que llegué.

¿Cómo fue el entrenamiento de Messi?

El primer entrenamiento de Messi fue a puertas cerradas. Según L 'Equipe, el ex jugador del Barcelona realizó unas habituales pruebas físicas de recuperación y ha podido conocer "oficialmente" a todos sus nuevos compañeros.

Luego -indica el medio- se puso su nueva camiseta y se puso crampones para su primera sesión, que consistió principalmente en carreras al margen del grupo.

El capitán de la selección de Argentina, quien no había pisado un campo desde la final de la Copa América 2021, estuvo desvelado la madrugada previa al entrenamiento. De hecho, se le vio junto al streamer argentino Cusco en vivo con un audio. Messi dijo:

No levanto la voz porque ya están todos durmiendo. Estoy acá en el hotel y mañana arranco a entrenar ya. Antes de irme a dormir vi qué estabas haciendo y te estaba viendo un ratito. Un saludo grande a todos ahí.

El entrenamiento de mañana viernes 13/08, que se desarrollará a las 11.00 de la mañana de Francia, será a puertas abiertas, según confirmaron fuentes del PSG a la agencia EFE.

¿Cuándo jugará Messi con el PSG?

Por los momentos, el debut de Messi en competición oficial con el PSG aún no tiene fecha.

“Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Ayer recién vi al cuerpo técnico. Seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar”, explicó el astro argentino en su presentación del miércoles. Y agregó

Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, pero no te puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando o como me vaya sintiendo, y el cuerpo técnico decida que es el momento, estaremos con muchas ganas

El PSG recibirá el sábado 14/08 al Estrasburgo, pero no se espera que Messi debute antes de su visita a Reims el 29 de agosto.