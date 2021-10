Prisión Saint Germain: Mbappé vive cautivo en París

image.png En Twitter ironizan sobre Kylian Mbappé y su no salida del PSG con este meme. (Foto: @MadridSports_).

Kylian Mbappé se defendió de las acusaciones y apuntó contra el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

"Mi posición era clara, dije que quería irme y lo dije temprano. No me gusta que se diga 'vino a decirlo en agosto', eso no es cierto", y siguió.

Da miedo cuando tu presidente dice 'Nunca saldrá libre'. Cuando escuché eso, tragué torcidamente. Yo estaba como… Entonces, ¿Qué va a pasar aquí? Da miedo cuando tu presidente dice 'Nunca saldrá libre'. Cuando escuché eso, tragué torcidamente. Yo estaba como… Entonces, ¿Qué va a pasar aquí?

La joya francesa se refirió a lo que dijo el presidente Al-Khelaïfi en junio pasado.

"Seré claro: Kylian Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá libre".

000_S605M.jpg Kylian Mbappé y Nasser Al-Khelaïfi en la presentación del francés como jugador del Paris Saint Germain. (Foto: AFP).

Sin embargo, Kylian Mbappé adelantó su futuro deportivo.

¿Qué puede hacer que me quedes en París? Estamos lejos de eso, ya que quería irme este verano ¿Qué puede hacer que me quedes en París? Estamos lejos de eso, ya que quería irme este verano

"Si me hubiera ido este verano, solo habría sido para irme al Real Madrid. Dejar el PSG era el siguiente paso lógico. Actualmente, mi futuro no es mi prioridad. Ya desperdicié mucha energía este verano y fue agotador".

“El club decidió no vender. Estaba bien con eso. Seguí jugando durante todo agosto, estuve actuando. No tuve ningún problema con eso, todavía estoy en un gran equipo y en un lugar donde he sido feliz durante cuatro años. Pensé que mi aventura había terminado. Quería averiguar algo más. Llevaba seis o siete años en el Campeonato de Francia. Di lo que intenté dar a París y creo que lo hice bien. Después, todos son libres de sacar las conclusiones que quieran, pero esa fue mi evaluación”.

Ante estas declaraciones, en Madrid se ilusionan con un posible desembarco de Kylian Mbappé en el club español.

FLORENTINO: "Habrá noticias sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid en enero". pic.twitter.com/jWHa901VqY — Madrid Sports (@MadridSports_) October 5, 2021

Su relación con Messi y la pelea con Neymar Jr.

Kylian Mbappé habló acerca de su relación con Lionel Messi y con su amigo brasileño, Neymar Jr. La estrella francesa admitió que nunca se imaginó la ida de Messi del FC Barcelona y aclaró que disfruta tenerlo cerca.

”Hay una jerarquía establecida, yo estoy de acuerdo en correr cuando Messi camina, no tengo ningún problema, nada más y nada menos estamos hablando de Messi", dijo Mbappé entre risas.

¡Nunca lo imaginé viniendo aquí! Es uno de los pocos jugadores que puse en un cuadro de 'imposible que juegue con él'. Para mí, nunca se iba a ir de Barcelona. Saboreo cada momento junto a él. No debemos olvidar nunca que sigue siendo un privilegio. Es alguien que ama el fútbol. Habla con todo el mundo, trata de encajar a su manera, aunque sea un poco tímido. Pero en el campo, no es tímido. ¡Nunca lo imaginé viniendo aquí! Es uno de los pocos jugadores que puse en un cuadro de 'imposible que juegue con él'. Para mí, nunca se iba a ir de Barcelona. Saboreo cada momento junto a él. No debemos olvidar nunca que sigue siendo un privilegio. Es alguien que ama el fútbol. Habla con todo el mundo, trata de encajar a su manera, aunque sea un poco tímido. Pero en el campo, no es tímido.

Kylian Mbappé fue consultado sobre su enfrentamiento con Neymar Jr.

"Estas son cosas que pasan todo el tiempo en el fútbol. Simplemente no tiene por qué quedar algo. Por eso, inmediatamente después hablé con él al respecto. Ya hemos intercambiado muchas palabras así en el pasado y seguirá, porque queremos ganar, pero no debe haber cierto resentimiento."