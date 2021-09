Primera División: ¡Armen algo serio! vuelven los 22 equipos

Un aburrido fútbol argentino televisado por ESPN y TNT Sports. Difícil ver 3 pases seguidos en campo rival. No hay clubes argentinos en Copa Sudamericana ni Copa Libertadores. Hace ya bastantes años que el fútbol argentino no atrae como espectáculo de esparcimiento apto para todo público. Queda la tradición de la simpatía por un club pero no una devoción por la calidad del evento. Antes se culpaba a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pero la Liga Profesional ( LPF) no ha sumado nada.