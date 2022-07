Prefirió irse a Ucrania antes que los Moyano: ¿Quién es?

Además, el presidente afirmó que él, junto a su Comisión Directiva, se hicieron cargo del club "en el peor momento" de la institución, en 2014.

Esta tarde (22/7); desde las 18 horas, se celebrará una Asamblea Especial en uno de los gimnasios de la sede de la institución, en la que se tratará y aprobará el presupuesto 2022-2023. Además, se espera un autoconvocatoria masiva de hinchas de Independiente que reclamarán y se manifestarán en contra la dirigencia actual por la voz y el voto, algo que se perdió con los Moyano.

image.png Asamblea Especial esta tarde en Avellaneda. Se intentará fijar la fecha para las elecciones.

La guerra en Ucrania antes que estar con Moyano

El futbolista Domingo Blanco, quien quedó libre de Independiente tras finalizar su contrato con el club, fue anunciado como nuevo jugador del Dnipró de Ucrania, en la página oficial del club.

'Los Guerreros de la Luz', así llamdos, se encontraban en la tercera ubicación de la liga ucraniana previo a su cancelación por la guerra con Rusia. La liga entera se mudó a Eslovaquia. Allí se disputarán los partidos, de momento.

El nacido en Punta Alta terminó peleado con los hinchas de Independiente:

Los que me dicen de dejar algo al club... yo les pregunto, si un equipo quiere a un jugador y faltando un año para que termine el contrato, ¿por qué no me vinieron a renovar faltando un año? Hay que esperar a que me queden cuatro meses para renovar... Después me van a decir que no le dejé plata al club... ¿O yo estoy equivocado?, escribió Blanco en su cuenta de Instagram

Otros rumores, indicaban que el mediocampista con pasado en la Selección Argentina sería refuerzo de Boca Juniors en este mercado de pases, pero al final nada de eso sucedió.

image.png Domingo Blanco es nuevo refuerzo del Dnipró de Ucrania.

