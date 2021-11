¿Por qué Neymar se bajó y no habrá duelo con Messi?

Brasil tiene 34 unidades, seis más que Argentina, aún no clasificada.

Por otra parte, el director técnico del seleccionado argentino Lionel Scaloni confirmó este mismo lunes (15/11) que el capitán del equipo, Lionel Messi, jugará este martes (16/11) desde el inicio ante Brasil en San Juan, después de ser suplente ante Uruguay en Montevideo.

“El otro día estaba bien a nivel físico pero decidimos al final que lo mejor era que juegue sólo unos minutos para que fuera sintiendo buenas sensaciones. Para mañana está confirmado que va a jugar y esperemos que se encuentre bien”, aseguró el entrenador en la conferencia de prensa que brindó en el predio de Ezeiza.

Messi, de 33 años, retornará a la titularidad en el seleccionado luego de recuperarse se sus dolores en los isquiotibiales y la rodilla izquierda, que le impidieron jugar los dos últimos partidos con París Saint Germain antes de incorporarse al plantel de la “Albiceleste”.

El partido ante la “Celeste” dejó más dudas que certezas para la Scaloneta. Argentina jugó verdaderamente mal y no perdió por las grandes atajadas de Emiliano “Dibu” Martínez y por la mala puntería de los uruguayos. Junto al guardameta, Cristian Romero, Nahuel Molina y chispazos de Ángel Di María fueron lo más destacable del encuentro disputado en el estadio “Campeón del Siglo”, de Peñarol.

imagepng.png La Selección Argentina venció a Uruguay (12/11) con un golazo de Ángel Di María. Lionel Messi disputó 15 minutos.

¿Qué necesita la Scaloneta para viajar a Qatar?

La Selección Argentina está a un paso de Qatar 2022 y podría sellar su clasificación, ni más ni menos, que ante Brasil (16/11).

. Si Argentina gana: deberá esperar que Uruguay no le gane a Bolivia, Chile no le gane a Ecuador, o que Colombia no le gane a Paraguay. 2 de esos 3 resultados deberían darse para las aspiraciones argentinas.

. Si Argentina empata: los de Scaloni deberán esperar que pierdan Uruguay, Chile y Colombia, y que Perú le gane a Venezuela.

. Si Argentina pierde, no podrá sellar su clasificación por el momento, y deberá esperar a los compromisos de enero y febrero del año que viene, ante Chile y Colombia respectivamente.

Probable formación ante Brasil (16/11): Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Argentina y Brasil se enfrentaron 9 veces por las Eliminatorias Sudamericanas con 4 triunfos de la “Canarinha”, 2 de la “Albiceleste”, 2 empates y un encuentro suspendido.

Furor sanjuanino

San Juan albergará a la Selección Argentina en el Superclásico ante la selección brasileña. El encuentro tendrá lugar en el estadio Bicentenario.

Hoteles ocupados a full, sin lugar en los vuelos, y corridas en la puerta del estadio por las entradas.

La Scaloneta revolucionó la provincia cuyana con cuadras de 4 kilómetros en búsqueda de tickets para ver el partido. Desde la madrugada y hasta el atardecer, la gente aguardó hasta que se descontroló todo.

Estaba anunciado que la venta se habilitaría este lunes (15/11) a las 9:00 horas, pero ante la vasta movilización, los organizadores decidieron iniciar la venta a las 23:45 del domingo (14/11), contó Olé. Al momento de apertura, hubo corridas y vallas tiradas por la multitud.

https://twitter.com/gastonedul/status/1459959282066067456 Faltan 20 horas para que se empiecen a vender entradas para Argentina - Brasil y ya hay kilómetros de fila. pic.twitter.com/dSSYiykRON — Gastón Edul (@gastonedul) November 14, 2021