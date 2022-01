Polémica en Australian Open: No vacunados sí, Sputnik V no

"La Fuerza Fronteriza de Australia se comunicó con el gobierno estatal después de enterarse de un problema con la visa presentada por el equipo de Djokovic”, relató un medio cercano, aclarando que "el tenista intentó ingresar al país con una visa que no permite exenciones médicas por no estar vacunado".

Tennis Australia, al mando de la organización deportiva, confirmó que la gran mayoría de las solicitudes que recibieron para exenciones médicas por parte de los jugadores fueron realizadas por personas que tuvieron coronavirus en los últimos seis meses.

image.png Novak Djokovic tuvo problemas en el aeropuerto de Australia.

Sin embargo, es cuestión de un poco de papeleo y documentación para que Nole finalmente pueda ingresar a Australia.

No vacunados sí, Sputnik no

El caso de Novak Djokovic trajo mucho más revuelo por la situación de una tenista que también se prepara para jugar el Abierto de Australia. Lo que ocurre es que Natalia Vijliántseva, jugadora rusa, no está habilitada para participar del Grand Slam, ya que la Sputnik V no fue reconocida por la OMS (Organización Mundial de la Salud), y ella se vacunó con la marca rusa.

La misma Vijliántseva, de 24 años y ubicada actualmente en el puesto 195 del ranking de la WTA, explicó en sus redes sociales que no podría participar del mismo torneo debido a la vacuna que se había aplicado.

Desafortunadamente, no participaré en el evento AO de este año. Estoy muy contenta con el nivel de tenis que mostré en los últimos torneos y deseo jugar en Australia pero la Sputnik aún no está verificada. ¡Buena suerte a todos los participantes y al equipo de AO, que siempre hacían eventos increíbles!, escribió en su cuenta de Twitter a fines de diciembre Desafortunadamente, no participaré en el evento AO de este año. Estoy muy contenta con el nivel de tenis que mostré en los últimos torneos y deseo jugar en Australia pero la Sputnik aún no está verificada. ¡Buena suerte a todos los participantes y al equipo de AO, que siempre hacían eventos increíbles!, escribió en su cuenta de Twitter a fines de diciembre

La medida resultó indignante para muchos: Djokovic, adentro del Australian Open sin vacuna, y Vijliántseva, a casa por tener Sputnik V.