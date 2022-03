Pidan un deseo: Apareció Christian Bragarnik en la TV

Ayer (1/3); en la llegada del plantel xeneize a Córdoba para disputar los 32avos de Copa Argentina, Darío Benedetto se expresó con vehemencia contra el joven mediocampista de Boca.

Siempre hay que estar sumando. Agustín nunca entendió la camiseta que tenía puesta. Estamos muy contentos con la decisión del cuerpo técnico. Es algo irremediable, disparó Benedetto

Cabe destcar, que 'Pipa' Benedetto y Christian Bragarnik son socios en el Elche de España, último club por donde pasó el centrodelantero, previo a su arribo a Boca Juniors.

"Yo soy propietario de Elche y Darío (Benedetto) es socio mío. Es un inversor. Como le fue muy bien en su carrera, me comentó que le interesaba entrar con una participación".

Y sobre Agustín Almendra, Bragarnik explicó: "No conozco los pormenores, pero creo que hubo dos o tres antecedentes del jugador. Es una consecuencia de todo eso. Me tocó trabajar seis meses con él y el chico decidió no continuar con nosotros. La política de nuestra agencia es liberar al que no quiere estar con nosotros. Solo les pido transparencia".

Hoy parece algo roto. Lo más lógico parece una salida. Quizás mañana es una enseñanza para el chico. No todos los chicos llegan con la misma formación. Por más que vos como representante quieras psicólogos o nutricionistas, depende de cada uno, concluyó

image.png Boca sin paz y sin retorno por Agustín Almendra.

Luego, en la mesa de ESPN, a Bragarnik le consultaron sobre su rol en el ambiente del fútbol.

"Sé que lidero y vengo hace muchos años generando un montón de situaciones que me hacen poner en un lugar de privilegio, porque estoy feliz y contento de estar donde estoy. Amo mi profesión".

"Es una profesión digna que tiene un problema, que es que todos los trabajos son remunerados, pero en este está la pasión. Entonces, que yo recomiende a un jugador, muchas veces ha pasado que no se evalúa si fue un negocio o no para el club. Si jugó mal aunque fue un negocio, vos pasaste a ser mala palabra porque el jugador es malo".

Y también, reveló un dato acerca de Mauro Zárate y su transferencia a Boca.

En su momento, Daniel Angelici me pidió el teléfono de Zárate, se lo di y pasé a ser mala palabra en un momento en Vélez, pero yo nunca lo representé

-"¿Sabes más de fútbol o de negocios?", le interrogó Marcelo 'Cholo' Sottile

"Yo aprendi mucho de la gestión de clubes, me tocó en México. Con lo cual, conozco bien y respeto mucho esas situaciones. Yo creo que de fútbol, como me tocó en el ascenso conocer todo desde el vestuario y manejar jugadores, tengo mucha madurez y experiencia en resolver las situaciones, y a partir de estar con muchos entrenadores vas aprendiendo, entonces, creo que sé pero siempre con el respeto de saber con quien estás al lado. De negocios he aprendido bastante bien".

-"¿Cómo has reconstruido tu relación con los dirigentes de Boca?"

A mi ahora me tocó hablar con Raúl Cascini, con la gente del Consejo, por estas situaciones puntuales. No me tocó hablar con el Presidente. Pero él (Ameal) se apresuró, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, en juzgar mis relaciones personales con mi trabajo, yo nunca voy a mezclar las relaciones personales. Hoy Benedetto está en Boca y yo tengo que priorizar la situacón, el jugador quiso volver