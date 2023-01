Pese a la interna de los barras, Racing jugará con público

En dialogo con AM710, el titular de la Aprevide, Eduardo Aparicio, echó por tierra cualquier interrogante: “Va a haber público en Racing vs Belgrano. No podemos dejar que los violentos ganen”. Además, agregó pensando en este domingo (29/01): “Vamos a hacer un operativo de seguridad importante. Estamos trabajando coordinadamente con el club. Estamos esperando que el club nos dé el listado para aplicar el derecho de admisión porque no tenemos denuncia alguna de las peleas que fueron de público conocimiento”.