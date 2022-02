Pergolini reapareció y explotó contra Riquelme por Ábila

wanchopeabilavsriquelmejpg.jpg Ramón "Wanchope" Ábila recrudece cada vez más la guerra en Boca tras subir una foto con Carlos Tevez en otra clara señal contra Juan Román Riquelme.

“Wanchope” llegó al club de “La Ribera” en 2017 proveniente de Cruzeiro, luego de pasar por Instituto de Córdoba, Sarmiento de Junín, Deportivo Morón y Huracán. Entre 2017 y 2020 jugó un total de 83 partidos y convirtió 36 goles. Con Boca ganó dos Superliga, una Supercopa Argentina y una Copa de la Liga Profesional. En la actualidad está lesionado y todo indica que seguiría su carrera en Colón de Santa Fe.

En los años que jugó en Boca, Ramón “Wanchope” Ábila forjó una amistad con Carlos Tevez y, por esta razón, este sábado 5 de febrero durante la madrugada subió una foto con él para desearle feliz cumpleaños. Claro que, en un momento tan complicado de su etapa en la institución, la frase que agregó con la imagen no cayó nada bien. Su futuro es cada día más incierto, aunque ya hubo sondeos por parte de Julio César Falcioni para que llegue al “Sabalero”.

“Feliz cumple rey @_CarlitosTevez. Lealtad por siempre, amigo”, expresó Ábila en la historia que subió en su cuenta de Instagram, @Wanchope_Abila9. Esto generó aún más polémica de la que ya existía. Pero la frase no es lo único que molestó, ya que mientras el futbolista reclama mejores condiciones con respecto a su situación, también se lo vio de fiesta junto al “Apache” y esto generó mucho malestar en la dirigencia del “Xeneize”.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1489949297214832650 Wanchope Ábila, junto a Carlos Tevez el día de su cumpleaños pic.twitter.com/t3qr12qA23 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 5, 2022

Wanchope contra Riquelme

En la mañana de este último viernes 04/02 el delantero-centro de Boca Juniors explotó contra el Consejo de Fútbol de Riquelme y compañía.

El cordobés -colgado en el equipo de Sebastián Battaglia- emitió un comunicado en su cuenta privada de Instagram: “No les debo nada y no tengo miedo”, lanzó Ábila.

“Desde el 3 de enero que empecé a entrenar estoy esperando que alguien me informe de mi situación, como nadie del Consejo de Fútbol se comunicó conmigo ni con mi representante, sigo acá generándole un gasto innecesario y todas las cosas que dicen por atrás”.

imagepngpng.png Ramón “Wanchope” Ábila recrudece cada vez más la guerra en Boca tras subir una foto con Carlos Tevez en otra clara señal contra Juan Román Riquelme.

Ramón “Wanchope” Ábila hoy no es tenido en cuenta por Battaglia y Juan Román Riquelme. Ni siquiera forma parte de las convocatorias a los partidos amistosos.

En los últimos días, se reflotó la posibilidad de que el Xeneize se quedara con el pase de la joya de Colón de Santa Fe, Facundo Farías. En base a ello, Falcioni hizo público su interés por “Wanchope” para el equipo santafesino, por lo que el Consejo de Fútbol elevó una propuesta a la directiva de Colón, en la que incluyó el pase de Ábila, más una suma de dinero.

A su regreso de DC United -club de la MLS- se sabía que “Wanchope” Ábila no tendría oportunidades en este Boca 2022. Su préstamo al club estadounidense, en 2021, dejó muy en claro el enojo del futbolista con la gestión de Riquelme.

“No era mi intención salir de Boca. Con el tiempo las cosas se sabrán y saldrán a la luz, no hay apuro por eso, disparó vehementemente Wanchope Ábila”.

imagepng-1png.png Ramón “Wanchope” Ábila recrudece cada vez más la guerra en Boca tras subir una foto con Carlos Tevez en otra clara señal contra Juan Román Riquelme.

A partir del este nuevo escándalo que provocó Ramón “Wanchope” Ábila, Sebastián Villa desató en horas tempranas de este último jueves 03/02 una verdadera guerra cruzada entre el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, el plantel profesional boquense y hasta discusiones entre periodistas tras hablar de “falta de actitud” lo que provocó la caída de Boca frente a River en Madrid en la final de la Libertadores 2018.

El colombiano pronunció estas declaraciones en un reportaje que le concedió al youtuber Ezzequiel que, a través de su canal, hace preguntas rápidas a los futbolistas, quienes compiten entre ellos para ver quién contesta más rápido en 90 segundos.

“¿Cómo quedó tu relación del 1 al 10 con Román?”, preguntó el joven creador de contenido, a lo que Villa respondió que un 5, siendo una clara muestra que con el vice del “Xeneize” no quedó todo bien luego de lo que hizo en los últimos meses.

Pero esto no quedó acá solamente. Ezzequiel le consultó qué le faltó al equipo para vencer a River en la final de Copa Libertadores en Madrid. Y el colombiano contestó “actitud”, cometiendo casi un sacrilegio.

sebastianvillapolemicafoto1jpgjpg.jpg Sebastián Villa desató una guerra cruzada tras hablar de “falta de actitud” la final que Boca perdió ante River pero aclaró que “se malinterpretaron las cosas”.

RETO DE LOS 90 SEGUNDOS: SEBASTIÁN VILLA (VERSIÓN FÚTBOL)

La respuesta del colombiano resulta extraña para un Riquelme que declaró que era el mejor jugador de la Argentina, que lo respaldó públicamente varias veces (aún cuando avaló la suspensión que le aplicó el club a su regreso de Colombia) y que le abrió las puertas para que volviera a jugar luego de semejante escándalo. Eso, ni hablar del apoyo que tuvo de parte de Boca en relación a la causa por violencia de género que le abrió su ex pareja en 2020.

Como fuere, el interrogatorio arrojó otras respuestas temerarias. “Yo nunca le falté el respeto a Boca”, declaró tajante, olvidando que, en una ocasión, se retiró enojado de un entrenamiento. O cuando fue parte de un acto de indisciplina en la concentración del club, junto a Edwin Cardona y Carlos Zambrano, antes del partido contra Newell’s.

Después, el reportaje abordó temas más livianos, y ahí no hubo mucho lugar para la polémica posterior. El asunto fue las consecuencias que dejaron estas frases. Del lado de Riquelme, por suerte para el delantero, no tuvieron mayor impacto. Román no es una persona que le dé trascendencia a estas situaciones, al menos no las toma como algo personal, según una nota publicada por el Diario Deportivo Olé.

El asunto es que el tema Madrid cayó muy mal dentro del plantel, que ya lo tenía señalado a Villa de cuando se escapó a Colombia. En ese momento, hubo un pedido de disculpas de Focus, que sus compañeros no se lo creyeron del todo pero que lo aceptaron para no seguir profundizando el conflicto. Pero esto es difícil de digerir, por ejemplo, para el capitán Carlos Izquierdoz, que salió en la foto corriendo de atrás a Gonzalo “Pity” Martínez. Tampoco le habrá sonado grato a Darío Benedetto, recién regresado al club, ni tampoco a Cristian Pavón, ni a Ramón “Wanchope” Ábila, ni tampoco al arquero Agustín Rossi, que fue al banco en el Bernabéu. El plantel, que en su gran mayoría no formaba parte de Boca en diciembre de 2018, entiende que esto trae un tema que estaba terminado, sobre todo luego de que Boca eliminara a River en dos mano a mano en la Liga Profesional y en la Copa Argentina 2021. “Es revolver mierda, no tiene sentido”, declaró en el plantel. Puertas adentro, hubo quejas por lo bajo, pero de alto contenido dialéctico: “¿Por qué no lo mandan a callar?”, dijeron algunos jugadores..., según reveló el Diario Olé.

Además, es una frase que, en tal caso, lo incluye al propio Villa, que jugó los dos partidos y les alcanza las generalidades de la ley. Más allá de que el problema de Boca esa tarde en Madrid no fue la falta de actitud, al menos no como una situación general. Se señala, sí, situaciones más puntuales, como la expulsión de Wilmar Barrios (previo pedido de cambio) y el ingreso de Wanchope Ábila, sin decir que estaba lesionado, según lo publicado por Olé.

Estas declaraciones generaron mucho ruido en La Ribera, a tal punto que el Consejo evaluaría aún más su crítica situación. Por lo pronto, mientras le buscan una salida cordial, parece haber perdido el puesto dentro del once inicial, según dio a conocer ese diario deportivo.

Lo cierto es que las declaraciones de Villa tuvieron una repercusión inmediata: en portales, radio y TV se analizó la palabra de siete letras que Sebastián Villa lanzó, con conclusiones para todos los gustos. ESPN F90, el programa de los mediodías de Sebastián “El Pollo” Vignolo, no fue la excepción. Y allí incluso decidieron repasar las imágenes del histórico gol de Juan Fernando Quintero, para observar si los jugadores de Boca “durmieron” al no anticiparse al remate del colombiano.

En medio del minucioso análisis, Marcelo Benedetto (nada que ver con uno de los goleadores que tuvo esa final) quiso remarcar cómo Quintero relojeó que Fernando Gago no estaba cerca suyo antes de perfilarse y marcarle el pase a Camilo Mayada, para sacar el remate que se recordará por siempre. “¡Fijate el gesto de Quintero! Cómo mira para atrás para ver si tiene alguien encima antes de recibir. ¿Ves cómo relojea?”, apuntó Benedetto. “Es muy bueno lo de Quintero”, acotó Daniel Arcucci. Y ahí llegó la frase de Diego “El Chavo” Fucks que sacó de las casillas a su compañero:

Fucks: -Está bien, pero nosotros estamos mirando a Boca, no a River.

Benedetto: -¡Y qué tiene que ver! Yo te quiero marcar a Quintero. ¿Qué es esto de que vos tenés la razón? ¿Porque estamos hablando de Boca no voy a marcar lo de Quintero?

F: -No, ya lo marcamos...

B: -¡No sos el dueño de toda esta charla! ¡No me desacredites cuando estoy hablando!

F: -Yo no digo que no tengas razón, pero estamos marcando lo de Boca...

B: -Vos podrás marcar lo que quieras, pero no me desacredites lo que digo.

Arcucci: -Es que tiene razón Marcelo. Si Quintero mira y tiene espacio...

B: -¡Parece que vos tenés siempre el eje de la charla, viejo! No es el eje de la charla lo que decís vos.

F: -Vamos al comienzo: habló Villa, dijo que le faltaba actitud, ahí empezó la charla. No dijo que Quintero le pegó de puntín...

B: -(Interrumpe) Pero seguime con esto: no me desacredites si yo quiero marcar lo de Quintero. Me decís “estamos hablando de Boca” como si me estuvieras dando una lección periodística. ¡Y no quiero que me des una lección periodística!

F: -Repetiste tres veces lo de Quintero.

B: -¡No, no repetí tres veces lo de Quintero! Lo dije dos veces. Acá repetimos 40 veces lo que estaba haciendo Magallán y yo no te digo nada. ¡Dale, Diego!

F: -La discusión era si había un error de Jara o de Gago.

B: -Fenómeno, todo bárbaro. Explicamelo, yo te lo respeto. Pero lo único que te pido es que si digo algo de Quintero no me digas “estamos hablando de Boca” porque no sos el profesor de física que tenía en la secundaria.

sebastianvillapolemicachavofukcsydariobenedettojpgjpg.jpg Sebastián Villa desató una guerra cruzada tras hablar de “falta de actitud” la final que Boca perdió ante River pero aclaró que “se malinterpretaron las cosas”.

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1489283247456636934 #ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



¿FALTA DE ACTITUD?



Sebastián Villa rompió la tranquilidad del Mundo Boca al asegurar que al equipo le faltó "actitud" en la final de Madrid. Así lo analizaron en F90.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyGG2p pic.twitter.com/BYOAUeVy8a — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 3, 2022

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1489279685016051717 #ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



EL ANÁLISIS DEL GOL



¿Hay futbolistas que pudieron haber hecho más en el golazo de Juanfer Quintero durante la final de Madrid? Así lo analizamos en F90.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyGG2p pic.twitter.com/JiATp28AVC — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 3, 2022

Ante semejante polémica, Sebastián Villa brindó un reportaje al canal ESPN en el que aclaró sus dichos: “Era personal. La verdad que se malinterpretaron las cosas. Era algo personal para mí y lo respondí así”.

“No era para mis compañeros, ni para mis ex-compañeros, es algo mío. Algo personal, ellos no tienen nada que ver en eso”, señaló Villa.

Luego, el ex Tolima comentó: “Yo siempre fui un tipo con mucha actitud y que fui siempre para adelante. Eso ya lo demostré y lo dije más que nada por eso. Siempre fui un tipo muy respetuoso, no era contra mis compañeros”.

Por otra parte, el atacante también tuvo que salir a aclarar su dichos sobre como es su relación con Juan Román Riquelme, máximo ídolo de la entidad de La Boca y cabeza del Consejo de Fútbol del club: “Tranquilo, él en sus cosas y yo en las mías. Yo tengo muy buena relación con todo el mundo”, esgrimió en primera instancia y luego deslizó: “Él tiene sus pensamientos y yo los míos”.

"SE MALINTERPRETARON LAS COSAS": Sebastián #Villa EN EXCLUSVIA con Equipo F

En tanto, Mario Pergolini renunció a la vicepresidencia de Boca Juniors el miércoles 31/03/2021 tras mantener una fuerte discusión con el Consejo de Fútbol que encabeza Riquelme y el presidente Jorge Amor Ameal al punto de que la fórmula que desplazó a Daniel Angelici del poder terminó quebrándose.

Ese mismo miércoles 31/03/2021, Ameal, Pergolini y Ricardo Rosica, Secretario General, mantuvieron una reunión por los constantes cruces que se desataron en el último tiempo y que tuvieron como uno de los focos a Boca TV, el flamante canal que estaba bajo la órbita del empresario de medios. Según relataron diversas fuentes boquenses, Mario Pergolini había vuelto a plantear su intención de no seguir en el club y renunciar a su cargo por serias diferencias con Riquelme.

la-cupula-dirigencial-boca-juniors-se-reunia-la-tarde-este-miercoles-3103-las-oficinas-del-estadio-la-bombonera-luego-un-cimbronazo-que-provoco-la-salida-como-vicepresidente-mario-pergolini-quien-impulso-y-acompano.jpg Mario Pergolini reapareció y disparó contra Juan Román Riquelme, el resto del Consejo de Fútbol por la actual situación de Ramón “Wanchope” Ábila.

El desgaste se potenció en las últimas semanas previas a su renuncia. El conductor se reunió con el Consejo de Fútbol y con Juan Román Riquelme, en Ezeiza. Allí, la tensión escaló, los gestos de simpatía forzados se evaporaron y estalló la discusión. Pergolini se jactó ante otros dirigentes de haberle “puesto los puntos” al Consejo. El motivo: que el proyecto Boca TV no despegaba, entre otras cuestiones, porque los futbolistas no participaban de la programación, según una nota publicada por el portal Doble Amarilla.

La relación entre el hombre de los medios y Riquelme nunca fue buena. Ni mala. Fue y era nula. En los últimos meses, incluso, se escuchó a Román con un claro fastidio hacia Mario Pergolini, a quien ninguneaba. El matrimonio por conveniencia se fue deshilachando y registró otro pico de conflicto. Como si se tratara de un efecto esquirla, también se fue deteriorando la relación entre Ameal y el ex conductor de CQC y entre el presidente y Riquelme, según dio a conocer el sitio Doble Amarilla.

mariopergolinidesmienterenunciaboca.jpg Mario Pergolini reapareció y disparó contra Juan Román Riquelme, el resto del Consejo de Fútbol por la actual situación de Ramón “Wanchope” Ábila.

No había sido la primera vez que Pergolini llegaba al límite. Ya en dos oportunidades lo habían convencido de seguir. Mario Pergolini terminó de explotar cuando se enteró que se creó una cuenta del Predio de Boca en Instagram que en horas consiguió miles de seguidores. La iniciativa no tuvo su consentimiento del área de comunicación manejada por Pergolini y se convirtió en el detonante, reveló Doble Amarilla.

A su vez, trascendió que Mario Pergolini lo había chicaneado al entonces entrenador Miguel Ángel Russo diciéndole que no le mandara a los futbolistas jóvenes para rellenar la programación de Boca TV y que se comprometiera a liberar a futbolistas consagrados. El tono no le gustó al entrenador, que le respondió que no le prohibía a nadie ser parte de Boca TV, pero le comentó lo sucedido a Riquelme. Fue otro punto de conflicto que se sumó a una serie que parece interminable, con Pergolini saturado y desgastado y utilizando a terceras personas para mandar mensajes a Riquelme y Ameal, tratando a la estructura del club de “arcaica” y diciendo que para dar un salto de calidad “no se puede dirigir a un club tomando mate y en ojotas” según Doble Amarilla.

pergolinicontrabocajpgjpg.jpg Mario Pergolini reapareció y disparó contra Juan Román Riquelme, el resto del Consejo de Fútbol por la actual situación de Ramón “Wanchope” Ábila.

Mario Pergolini, había desmentido el martes 02/03 los rumores sobre su posible dimisión por divergencias con la secretaría de fútbol que dirige Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club de la Ribera.

“A veces dejo el teléfono y no lo atiendo, o no le doy importancia y cuando lo prendí ví un titulo que decía que amenacé con renunciar. No hay amenaza de eso, yo creo. Después leí en un diario que parece que estaba enojado con el consejo”, señaló en ese entonces Pergolini en su programa de la radio Vorterix, de la que es propietario.

El empresario y animador de radio y TV había agregado que “después, esta mañana, veo varios mensajes, uno de Román (Riquelme) con la mejor, en la que me dice que en la TV están diciendo cosas que no son”.

la-cupula-dirigencial-boca-juniors-se-reunio-la-tarde-este-miercoles-3103-las-oficinas-del-estadio-la-bombonera-luego-un-cimbronazo-que-provoco-provocar-la-salida-como-vicepresidente-mario-pergolini-quien-impulso-y.jpg Mario Pergolini reapareció y disparó contra Juan Román Riquelme, el resto del Consejo de Fútbol por la actual situación de Ramón “Wanchope” Ábila.

“Me cae un mensaje al teléfono, che estás enojado, dicen. Poné ESPN, me dicen. Pongo ESPN y lo veo al Pollo (Vignolo), herido por el recuento de minutos que hice el otro día de lo que hablan de Boca. Está herido. Ya tiró varias, está herido y lo siento. Sin ironías. Y leo con título mi apellido, diciendo que estaba por renunciar. El programa me explicaba todo a lo que iba a renunciar. Y me enteré que estaba por renunciar”, había afirmado en esa oportunidad.

“Pongo La Red, me gusta mucho y tenían más clara la información. Si pasó algo, pero después empezaron a agregar cosas del canal de Mario y me empiezan a caer mensajes y dejé el teléfono”, había continuado.

Lejos de bajar un cambio, había proseguido sobre el tema: “No se amenaza con renunciar. Según Olé, no me dan los jugadores para no sé qué cosa. Va por otro lado el canal y no es mío, es de los socios. Hoy me levanté y tenía un mensaje de Román, con la mejor: 'Espero que estés bien, están diciendo cosas que no son, espero que estés bien, no le des bola'”.

mario-pergolini-entrevisto-santiago-aysine-vorterix-y-lanzo-una-polemica-frase.jpg Mario Pergolini reapareció y disparó contra Juan Román Riquelme, el resto del Consejo de Fútbol por la actual situación de Ramón “Wanchope” Ábila.

“No le digan más Consejo, parece algo romano, que vamos a invadir no sé qué”, había cerrado picante.

En medio de esta crisis, el periodista deportivo Sebastián Vignolo -muy amigo de Juan Román Riquelme-, había criticado la actitud de los jugadores boquenses por los encendidos festejos de gol de Carlos Izquierdoz ante Newell's Old Boys y al de Lisandro López contra Sarmiento de Junín, y los había interpretado como una manifestación de su enojo: “Hay bronca”, había analizado en marzo de 2021.

Sin embargo, el relator deportivo había cruzado a ambos jugadores por no haberse fastidiado en partidos decisivos: “Si Lisandro López grita el gol con bronca contra Sarmiento, que está bien, es lógico, me parece que por ahí se debiera haber enojado contra Santos. Viven enojados. Y además, creo, es no saber que están en Boca”, había añadido.

imagepng.png Mario Pergolini reapareció y disparó contra Juan Román Riquelme, el resto del Consejo de Fútbol por la actual situación de Ramón “Wanchope” Ábila.

“En Boca, van a aparecer nombres todos los días, futbolistas que van a querer sacarle el lugar. Lo dijo el 'Bichi' Borghi”, había recordado Vignolo. En las primeras tres fechas de la Copa de la Liga 2021, el defensor Carlos Zambrano había jugado en el lugar que hasta el último torneo ocupaba López. Además, se rumoreaba que, cuando estuviera en condiciones, Marcos Rojo le sacaría el puesto a Izquierdoz, según reveló en ese entonces el Diario La Nación.

“Yo entiendo que el jugador, siempre hay alguno que vos crees que hay una injusticia. Todos. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier trabajo. Ahora, creo yo, más allá de esto: el 2 de Boca le mete un gol a Sarmiento en la Bombonera, va al arco, agarra la pelota y la lleva al medio, en lugar de buscar la cámara”, había puntualizado el periodista deportivo.

el-conductor-radio-disparo-contra-los-legisladores-del-congreso-la-nacion.jpg Mario Pergolini reapareció y disparó contra Juan Román Riquelme, el resto del Consejo de Fútbol por la actual situación de Ramón “Wanchope” Ábila.

Finalmente, el “Pollo” se había referido al caso de López e Izquierdoz con otros históricos defensores de Boca, como Rolando Schiavi, Luis Medero o Juan Simón. “Si Lisandro López está enojado (por ahí cree que salió de manera injusta), el técnico también tiene derecho a poner a Zambrano, que en estos dos partidos no jugó mal”, había concluido.

Mario Pergolini, había vuelto a cargar el miércoles 24/02/2021 contra el periodismo deportivo por el tiempo que le dedican al equipo que dirigía en ese momento Miguel Ángel Russo.

“Se la pasan gritando, hablando de Boca”, había declarado Pergolini en el programa que conduce en Vorterix.

El ex conductor de CQC había improvisado en vivo un repaso de los programas deportivos del martes 23/02/2021. Había Constatado que tanto TyC Sports como ESPN, el programa que conduce Sebastián “El Pollo” Vignolo, habían dedicado al “Xeneize” casi la totalidad de su tiempo al aire.

“Va una hora veinte de programa y solamente hablaron de Boca, es tremendo”, había declarado el animador, ex conductor de Caiga Quien Caiga al repasar el programa vespertino de la señal de Disney. “Dicen lo mismo que en el otro canal”, había agregado.

Había sido ahí cuando había hecho referencia al programa “Presión Alta”, donde habían tratado temas boquenses como el futuro de Ramón “Wanchope” Ábila y la relación del Consejo de Fútbol y el plantel, entre otros.

“Cada vez que paso un canal de deportes, de estos que hablan o gritan, están hablando de Boca, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Es el último bicampeón, que, por un partido no fue finalista de la Copa Libertadores”, había señalado.

El lunes 22/02/2021, Mario Pergolini había lanzado el canal Boca TV y había defendido al club de la “Ribera” sobre todo después de las acusaciones que recibió el Consejo de Fútbol por parte de los jugadores por supuestos malos manejos.

Pergolini, el primer dirigente invitado al noticiero del nuevo canal partidario, se había mostrado punzante como siempre: “Hoy leía que ponían primer triunfo de Boca. Se quejan de que solo tuvimos el triunfo ante Newell's, pero resulta que (en este torneo) empatamos uno y ganamos el otro, y venimos de ganar dos campeonatos”.

“Pero bueno, nos exigen porque podemos dar mucho. Ser el más grande significa eso: somos el más grande, nos exigen siempre y será por eso que a los otros no. Será porque no son tan grandes”, había expresado el empresario y periodista.

Mario Pergolini había hecho un resumen de los logros deportivos desde que asumió la nueva comisión directiva presidida por Jorge Amor Ameal, punto en el que había destacado que “haber logrado los dos torneos locales como nueva comisión directiva y en nuestro primer año, es muy bueno, como así lo que pasó con los títulos en el fútbol femenino y el futsal. Creo que estamos llegando a cosas importantes para el club”.

En una charla muy relajada, el empresario sólo se había mostrado algo incómodo cuando le preguntaron cómo venían las obras de reforma de la Bombonera. Sin entrar en detalles, había enumerado: “Se están haciendo cabinas nuevas en La Bombonera y otros cambios sustanciales que le dan una funcionalidad más práctica al estadio. Todos estamos trabajando para poder llevar adelante nuestro Proyecto Bombonera 360”. Y tanto él como los conductores habían dado por finalizado el tema.

Mario Pergolini asumió junto al presidente Jorge Amor Ameal en diciembre de 2019, después de haber vencido a la fórmula del oficialismo que encabezaban Cristian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, en el espacio que lideraba el ex presidente Daniel Angelici.