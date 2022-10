Pergolini chicaneó por el título: "Somos menos peores"

No es la primera vez, que Pergolini carga sin filtro contra Juan Román Riquelme y dirigencia de la que formaba parte tras un evento que tiene al “Xeneize” como protagonista. De hecho en agosto pasado sentenció: “Cuando los dirigentes son maleducados y prepotentes, también así lo son sus dirigidos”.

Mario Pergolini renunció a la vicepresidencia de Boca Juniors el miércoles 31/03/2021 tras mantener una fuerte discusión con el Consejo de Fútbol que encabeza Riquelme y el presidente Jorge Amor Ameal al punto de que la fórmula que desplazó a Daniel Angelici del poder terminó quebrándose.

PERGOLINIIRONIARACINGBOCAFOTO3.jpg Mario Pergolini se pronunció por el nuevo título de campeón que obtuvo Boca Juniors y le lanzó chicana a Racing en que “somos menos peores que el resto”.

Ese mismo miércoles 31/03/2021, Ameal, Pergolini y Ricardo Rosica, Secretario General, mantuvieron una reunión por los constantes cruces que se desataron en el último tiempo y que tuvieron como uno de los focos a Boca TV, el flamante canal que estaba bajo la órbita del empresario de medios. Según relataron diversas fuentes boquenses, Mario Pergolini había vuelto a plantear su intención de no seguir en el club y renunciar a su cargo por serias diferencias con Riquelme.

El desgaste se potenció en las últimas semanas previas a su renuncia. El conductor se reunió con el Consejo de Fútbol y con Juan Román Riquelme, en Ezeiza. Allí, la tensión escaló, los gestos de simpatía forzados se evaporaron y estalló la discusión. Pergolini se jactó ante otros dirigentes de haberle “puesto los puntos” al Consejo. El motivo: que el proyecto Boca TV no despegaba, entre otras cuestiones, porque los futbolistas no participaban de la programación, según una nota publicada por el portal Doble Amarilla.

PERGOLINIIRONIARACINGBOCAFOTO4.jpg Mario Pergolini se pronunció por el nuevo título de campeón que obtuvo Boca Juniors y le lanzó chicana a Racing en que “somos menos peores que el resto”.

La relación entre el hombre de los medios y Riquelme nunca fue buena. Ni mala. Fue y era nula. En los últimos meses, incluso, se escuchó a Román con un claro fastidio hacia Mario Pergolini, a quien ninguneaba. El matrimonio por conveniencia se fue deshilachando y registró otro pico de conflicto. Como si se tratara de un efecto esquirla, también se fue deteriorando la relación entre Ameal y el ex conductor de CQC y entre el presidente y Riquelme, según dio a conocer el sitio Doble Amarilla.

No había sido la primera vez que Pergolini llegaba al límite. Ya en dos oportunidades lo habían convencido de seguir. Mario Pergolini terminó de explotar cuando se enteró que se creó una cuenta del Predio de Boca en Instagram que en horas consiguió miles de seguidores. La iniciativa no tuvo su consentimiento del área de comunicación manejada por Pergolini y se convirtió en el detonante, reveló Doble Amarilla.

PERGOLINIIRONIARACINGBOCAFOTO5.jpg Mario Pergolini se pronunció por el nuevo título de campeón que obtuvo Boca Juniors y le lanzó chicana a Racing en que “somos menos peores que el resto”.

A su vez, trascendió que Mario Pergolini había chicaneado al entonces entrenador Miguel Ángel Russo diciéndole que no le mandara a los futbolistas jóvenes para rellenar la programación de Boca TV y que se comprometiera a liberar a futbolistas consagrados. El tono no le gustó al entrenador, que le respondió que no le prohibía a nadie ser parte de Boca TV, pero le comentó lo sucedido a Riquelme. Fue otro punto de conflicto que se sumó a una serie que parece interminable, con Pergolini saturado y desgastado y utilizando a terceras personas para mandar mensajes a Riquelme y Ameal, tratando a la estructura del club de “arcaica” y diciendo que para dar un salto de calidad “no se puede dirigir a un club tomando mate y en ojotas” según Doble Amarilla.

Mario Pergolini, había desmentido el martes 02/03/2022 los rumores sobre su posible dimisión por divergencias con la secretaría de fútbol que dirige Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club de la Ribera.

“A veces dejo el teléfono y no lo atiendo, o no le doy importancia y cuando lo prendí ví un titulo que decía que amenacé con renunciar. No hay amenaza de eso, yo creo. Después leí en un diario que parece que estaba enojado con el consejo”, señaló en ese entonces Pergolini en su programa de la radio Vorterix, de la que es propietario.

PERGOLINIIRONIARACINGBOCAFOTO6.jpg Mario Pergolini se pronunció por el nuevo título de campeón que obtuvo Boca Juniors y le lanzó chicana a Racing en que “somos menos peores que el resto”.

El empresario y animador de radio y TV había agregado que “después, esta mañana, veo varios mensajes, uno de Román (Riquelme) con la mejor, en la que me dice que en la TV están diciendo cosas que no son”.

“Me cae un mensaje al teléfono, che estás enojado, dicen. Poné ESPN, me dicen. Pongo ESPN y lo veo al Pollo (Vignolo), herido por el recuento de minutos que hice el otro día de lo que hablan de Boca. Está herido. Ya tiró varias, está herido y lo siento. Sin ironías. Y leo con título mi apellido, diciendo que estaba por renunciar. El programa me explicaba todo a lo que iba a renunciar. Y me enteré que estaba por renunciar”, había afirmado en esa oportunidad.

“Pongo La Red, me gusta mucho y tenían más clara la información. Si pasó algo, pero después empezaron a agregar cosas del canal de Mario y me empiezan a caer mensajes y dejé el teléfono”, había continuado.

Lejos de bajar un cambio, había proseguido sobre el tema: “No se amenaza con renunciar. Según Olé, no me dan los jugadores para no sé qué cosa. Va por otro lado el canal y no es mío, es de los socios. Hoy me levanté y tenía un mensaje de Román, con la mejor: 'Espero que estés bien, están diciendo cosas que no son, espero que estés bien, no le des bola'”.

“No le digan más Consejo, parece algo romano, que vamos a invadir no sé qué”, había cerrado picante.

En medio de esta crisis, el periodista deportivo Sebastián Vignolo -muy amigo de Juan Román Riquelme-, había criticado la actitud de los jugadores boquenses por los encendidos festejos de gol de Carlos Izquierdoz ante Newell's Old Boys y al de Lisandro López contra Sarmiento de Junín, y los había interpretado como una manifestación de su enojo: “Hay bronca”, había analizado en marzo de 2021.

Sin embargo, el relator deportivo había cruzado a ambos jugadores por no haberse fastidiado en partidos decisivos: “Si Lisandro López grita el gol con bronca contra Sarmiento, que está bien, es lógico, me parece que por ahí se debiera haber enojado contra Santos. Viven enojados. Y además, creo, es no saber que están en Boca”, había añadido.

“En Boca, van a aparecer nombres todos los días, futbolistas que van a querer sacarle el lugar. Lo dijo el 'Bichi' Borghi”, había recordado Vignolo. En las primeras tres fechas de la Copa de la Liga 2021, el defensor Carlos Zambrano había jugado en el lugar que hasta el último torneo ocupaba López. Además, se rumoreaba que, cuando estuviera en condiciones, Marcos Rojo le sacaría el puesto a Izquierdoz, según reveló en ese entonces el Diario La Nación.

“Yo entiendo que el jugador, siempre hay alguno que vos crees que hay una injusticia. Todos. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier trabajo. Ahora, creo yo, más allá de esto: el 2 de Boca le mete un gol a Sarmiento en la Bombonera, va al arco, agarra la pelota y la lleva al medio, en lugar de buscar la cámara”, había puntualizado el periodista deportivo.

Finalmente, el “Pollo” se había referido al caso de López e Izquierdoz con otros históricos defensores de Boca, como Rolando Schiavi, Luis Medero o Juan Simón. “Si Lisandro López está enojado (por ahí cree que salió de manera injusta), el técnico también tiene derecho a poner a Zambrano, que en estos dos partidos no jugó mal”, había concluido.

Mario Pergolini, había vuelto a cargar el miércoles 24/02/2021 contra el periodismo deportivo por el tiempo que le dedican al equipo que dirigía en ese momento Miguel Ángel Russo.

“Se la pasan gritando, hablando de Boca”, había declarado Pergolini en el programa que conduce en Vorterix.

El ex conductor de CQC había improvisado en vivo un repaso de los programas deportivos del martes 23/02/2021. Había Constatado que tanto TyC Sports como ESPN, el programa que conduce Sebastián “El Pollo” Vignolo, habían dedicado al “Xeneize” casi la totalidad de su tiempo al aire.

“Va una hora veinte de programa y solamente hablaron de Boca, es tremendo”, había declarado el animador, ex conductor de Caiga Quien Caiga al repasar el programa vespertino de la señal de Disney. “Dicen lo mismo que en el otro canal”, había agregado.

Había sido ahí cuando había hecho referencia al programa “Presión Alta”, donde habían tratado temas boquenses como el futuro de Ramón “Wanchope” Ábila y la relación del Consejo de Fútbol y el plantel, entre otros.

“Cada vez que paso un canal de deportes, de estos que hablan o gritan, están hablando de Boca, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Es el último bicampeón, que, por un partido no fue finalista de la Copa Libertadores”, había señalado.

El lunes 22/02/2021, Mario Pergolini había lanzado el canal Boca TV y había defendido al club de la “Ribera” sobre todo después de las acusaciones que recibió el Consejo de Fútbol por parte de los jugadores por supuestos malos manejos.

Pergolini, el primer dirigente invitado al noticiero del nuevo canal partidario, se había mostrado punzante como siempre: “Hoy leía que ponían primer triunfo de Boca. Se quejan de que solo tuvimos el triunfo ante Newell's, pero resulta que (en este torneo) empatamos uno y ganamos el otro, y venimos de ganar dos campeonatos”.

“Pero bueno, nos exigen porque podemos dar mucho. Ser el más grande significa eso: somos el más grande, nos exigen siempre y será por eso que a los otros no. Será porque no son tan grandes”, había expresado el empresario y periodista.

Mario Pergolini había hecho un resumen de los logros deportivos desde que asumió la nueva comisión directiva presidida por Jorge Amor Ameal, punto en el que había destacado que “haber logrado los dos torneos locales como nueva comisión directiva y en nuestro primer año, es muy bueno, como así lo que pasó con los títulos en el fútbol femenino y el futsal. Creo que estamos llegando a cosas importantes para el club”.

En una charla muy relajada, el empresario sólo se había mostrado algo incómodo cuando le preguntaron cómo venían las obras de reforma de la Bombonera. Sin entrar en detalles, había enumerado: “Se están haciendo cabinas nuevas en La Bombonera y otros cambios sustanciales que le dan una funcionalidad más práctica al estadio. Todos estamos trabajando para poder llevar adelante nuestro Proyecto Bombonera 360”. Y tanto él como los conductores habían dado por finalizado el tema.

Mario Pergolini asumió junto al presidente Jorge Amor Ameal en diciembre de 2019, después de haber vencido a la fórmula del oficialismo que encabezaban Cristian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, en el espacio que lideraba el ex presidente Daniel Angelici.

Más contenido en Urgente24:

Cómo ver y cómo votar gratis Gran Hermano las 24 horas

Cuando la derecha escandaliza al moralista de la Hegemonía

"Alberto fraude" y "CFK 2023 no": Juan Grabois, durísimo contra el gobierno

RIP El Trece y Marcelo Tinelli furioso contra Clarín y La Nación

Dieta cetogénica: 13 preguntas contestadas por una experta