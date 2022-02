Pep Guardiola elogió a River pero se olvidó de Palmeiras

Si bien el juego de River es de los mejores del continente, llama la atención que Pep Guardiola no haya mencionado al Palmeiras, bicampeón actual de la Copa Libertadores de América y finalista del Mundial de Clubes. Además, el 'Verdao' rompió un increíble record en sus dos conquistas internacionales, ya que logró ambas en un año calendario (2021).

Es más; Palmeiras, fue quien eliminó a River en las semifinales de la Copa Libertadores 2020 -disputada en 2021 por la pandemia- en una infartante serie de 3-2. Allí, Abel Ferreira -entrenador de Palmeiras- llenó de elogios a Marcelo Gallardo.

image.png Abel Ferreira y Marcelo Gallardo, en las semis de Libertadores 2020. (Foto: Twitter).

No es la primera vez

Pep Guardiola se cansó de elogiar a River Plate y a su líder Marcelo Gallardo en más de una ocasión.

En la previa de la final de la Copa Libertadores 2021 entre Palmeiras y Flamengo -donde finalmente el Verdao terminaría coronándose ganando por 2-1- Guardiola, no pudo evitar mencionar al Millonario cuando le preguntaron si estaba al tanto de lo que pasaba en Sudamérica.

"Un poco, sé que River Plate ganó la Liga Argentina así que felicitaciones a River Plate y a Marcelo Gallardo por ganar otro título", expresó, nombrando también al Muñeco y al título local conseguido por los de Núñez.

En 2019, también reconoció el gran trabajo de Marcelo Gallardo.

"Vi la última final de la Libertadores en Madrid con Boca y River. Estuve en un clásico, hace años en cancha de River, pero no estuve nunca en la cancha de Boca. Espero que algún día antes de que me haga mayor pueda asistir. Me gustaría asistir", compartió diario Olé.

Luego, llegaron las palabras de elogio hacia el entrenador riverplatense: "Sé que lo que ha hecho Gallardo en River es increíble, a nivel de resultados. En darle consistencia un año y otro año y otro año, se le van jugadores pero sigue estando".

Finalmente, a poco de haberse entregarse los premios The Best a los mejores del año 2019, Pep analizó:

Hay cosas que no me explico mucho. Estamos nominados tres entrenadores para el mejor del año y él no está nunca. Hay que ver fútbol sudamericano. Parece que existe sólo Europa en el mundo y no entiendo cómo Gallardo no está nominado como los mejores entrenadores del mundo. No sólo por un año, sino por tanto tiempo. Ojalá algún día pueda enfrentarme a sus equipos. Sería muy bonito Hay cosas que no me explico mucho. Estamos nominados tres entrenadores para el mejor del año y él no está nunca. Hay que ver fútbol sudamericano. Parece que existe sólo Europa en el mundo y no entiendo cómo Gallardo no está nominado como los mejores entrenadores del mundo. No sólo por un año, sino por tanto tiempo. Ojalá algún día pueda enfrentarme a sus equipos. Sería muy bonito

image.png Pep Guardiola baña en elogios a su colega, Marcelo Gallardo. (Foto: Infobae).

Además; es importante destacar que, en poco tiempo, el entrenador europeo tendrá entre sus filas a Julián Álvarez, jugador que también ha elogiado y en quien confía para llegar más potenciado a Inglaterra en estos meses que le quedan de contrato con River.

Los memes

https://twitter.com/Maisonna/status/1491781387631869955 Guardiola "River Plate en América y Chelsea en Europa son los mejores equipos del mundo"



... pic.twitter.com/aNPJSqL7Zq — Ganar Gustar Golear (@Maisonna) February 10, 2022

https://twitter.com/MedioRiver/status/1491740552777318400 Guardiola es más hincha de River que Enzo Pérez y no tengo dudas que le duele un montón no poder haber jugado en 2005. El día que se vaya el Muñeco hay que hacer todo para intentar traerlo, quien te dice.... pic.twitter.com/CDuNojJxNb — MedioRiver (@MedioRiver) February 10, 2022

https://twitter.com/ClossMoments/status/1491800903753469955 Los periodistas todo el año:

Guardiola es el mejor DT del mundo, es el más obsesivo.

Los mismos periodistas cuando no les gusta que Guardiola elogie a River:

PeRo MiRä sI Guardiola vAVer el FUlBô aRgEntiNo — Sensei Clossed (@ClossMoments) February 10, 2022

https://twitter.com/NoeliaRiver25/status/1491779513302151168 El hincha de River despues de escuchar a Guardiola: pic.twitter.com/cN4fXX41dW — (@NoeliaRiver25) February 10, 2022

https://twitter.com/fasantarellaok/status/1491757768394616833 Si Guardiola sigue hablando de River, mandenle una camiseta urgente y que sea representante de marketing de River fuera de Argentina. Estoy. — Fabricio Santarella (@fasantarellaok) February 10, 2022

https://twitter.com/tutesarquis1/status/1491753510718877705 Guardiola esta a 2 conferencias de pesa de decir que River corrió a boca en Mar del Plata — Tute 66 (@tutesarquis1) February 10, 2022

https://twitter.com/93juanfer/status/1491805841246330882 Ahora están llorando porque Guardiola dijo que el mejor equipo del mundo es el chelsea o river. Pero después los ves festejando las pelotudeses que dicen ibai o azzaro fjfjkf pic.twitter.com/KMw08CxElB — mauro (@93juanfer) February 10, 2022