Pedro Troglio quedó golpeado por un escándalo en la Concacaf

LIGACONCACAFESCANDALOFOTO3.jpg Pedro Troglio puso a disposición su renuncia al frente del Olimpia de Honduras luego del escandaloso en el partido ante el Inter Moengo Tapoe de la Concacaf.

“El Comité Disciplinario de CONCACAF ha investigado a fondo las circunstancias que rodearon las preocupaciones de integridad planteadas por un video que circuló en las redes sociales luego del partido Inter Moengotapoe y CD Olimpia de la Liga Concacaf” , señaló la entidad en el comunicado.

La Concacaf determinó que tras evaluar el video y considerar las declaraciones escritas proporcionadas por ambos clubes, se produjeron graves violaciones de las reglas de integridad después del partido.

“Como consecuencia de estas violaciones a las reglas, ambos clubes han sido descalificados y removidos de la Liga CONCACAF de este año con efecto inmediato. Además, el Comité ha dictaminado que el señor Ronnie Brunswijk tiene prohibido por tres años participar en cualquier competencia de Concacaf ” . El organismo rector del fútbol en la región agregó que las investigaciones estaban en curso y que otras personas también podrían ser sancionadas en relación con el caso.

Ronnie Brunswijk no solo es el primero en la línea sucesoria del presidente Chan Santokhi , sino que también es el dueño del Inter y quien portó la cinta de capitán ante Olimpia. El estadio en el que se jugó el partido (de madera y con capacidad para 3 mil personas) lleva su nombre y él utilizó el dorsal 61, en honor al año de su nacimiento. Ex guerrillero y agricultor, cuenta con dos condenas firmes en Países Bajos y Francia por narcotráfico, por lo que está en la mira de Interpol (él se encuentra a salvo en su país ya que no extraditan a sus ciudadanos).

El partido de vuelta, que estaba previsto para el 28 de septiembre en el Estadio Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa, ya no se disputará por la sanción que pesa sobre ambos equipos.

El técnico argentino de 54 años llegó a Olimpia en 2019 y ha conseguido tres títulos con el equipo hondureño: Torneo Apertura 2019, Apertura 2020 y recientemente el Clausura 2021.

Por su parte, el Club Deportivo Olimpia también publicó un comunicado de prensa en sus redes sociales. “Los incidentes que se llevaron a cabo en el camerino de nuestro Club posterior al partido del 21 de septiembre ante el Inter Moengo Tapoe en Surinam sin duda que fueron un error. La Junta Directiva tomará medidas disciplinarias al interno de nuestra institución, ya que las consecuencias de estos errores han acarreado a nuestro querido club un daño enorme en la imagen de un equipo que siempre ha llevado en alto el nombre del fútbol hondureño ” .

Según informaron, el dinero recibido por parte de Ronnie Brunswijk será donado durante la semana a la Fundación Hondureña del Niño Con Cáncer.