Patronato sufrió un escrache por un futbolista "abusador"

El volante de 25 años llega a préstamo de Estudiantes de La Plata, sin cargo y sin opción de compra, y estará vinculado a nuestra institución hasta diciembre de 2022.#VamosPatrón pic.twitter.com/lviMGwfQCh — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) February 10, 2022

En las próximas horas, diversas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres estarían por realizar una manifestación en la puerta de Patronato para pedir que se desista de la contratación del jugador.

“Llama la atención que un club como Patronato que tiene una fuerte ligazón con la Iglesia Católica contrate una persona denunciada por abuso sexual”, declaró una mujer que está trabajando en la organización de una manifestación en rechazo a la operación.

El contrato del futbolista con la institución se extiende por un año y medio más, ya que al momento de su llegada Diego García firmó por cuatro años, hasta mediados de 2023. Más allá de esto la CD resolvió luego de la denuncia no tenerlo en cuenta, por lo que más allá de que entrene, no volverá a disputar partidos oficiales.

PATRONATOESCRACHEADIEGOGARCIAFOTO4.jpg Patronato de Paraná sufrió un escrache por la incorporación de Diego García quien es investigado por la justicia por abuso sexual.

El uruguayo, interior izquierdo de 25 años, hizo su debut en Juventud de las Piedras de Uruguay. Tras varias temporadas en el fútbol de Uruguay, pasó a Estudiantes en la temporada 2019/20, club al que pertenece. García ha anotado 16 goles y 18 asistencias en 132 partidos como profesional en su carrera.

Cuando Estudiantes volvió al trabajo en enero de este año, Diego García se presentó en City Bell, una vez finalizado su préstamo en Talleres. La joven que lo denunció por abuso sexual, que el año pasado se había mostrado crítica con la Comisión Directiva y había dejado de ser socia del club, se expresó a través de sus redes sociales.

“Ante la vuelta de mi abusador al club, y ante la falta de información que hay, me encontré con la necesidad de salir a aclarar ciertas cuestiones. Todavía no pasó un año de lo ocurrido. Y se dice mucho que la causa no tiene ningún avance. Pero sí lo tuvo. Yo me presenté a las pericias correspondientes, en día y fecha que me habían comunicado. Lamentablemente de la otra parte no hubo respuesta ni presencia. Por lo que las pericias las tendrá que hacer a lo largo de este mes. Y a partir de ahí, la fiscal decidirá sobre la causa. A veces dejo de publicar cosas respecto a este tema, porque más allá de que me hace mal todos los días recordar lo sucedido también tengo abogados que se encargan, y sin embargo sigo leyendo y sigo recibiendo demasiada desinformación. Sigo sosteniendo y renovando la restricción que puse desde un principio, en el tiempo correspondiente, por lo que tengo una perimetral hacia él y esto también le evita salir del país. Mientras tanto acá en casa, es un día a la vez. Una noticia a la vez. A veces es un calvario afrontar todo esto. La ansiedad me carcome todos los días. No se olviden de este caso, yo les juro que acá es imposible olvidarlo. Basta de defender abusadores simplemente porque juegan a la pelotita. El 31 de diciembre mi brindis fue pidiendo justicia. Lo único que ruego con todas mis ganas para este 2022. Y ojalá así sea”, sostuvo.