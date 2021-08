Para Patronato, el árbitro Trucco ayudó a Boca Juniors

A todo esto, el árbitro Silvio Trucco evitó que Patronato se pusiera en ventaja cuando erróneamente cobró una carga contra Rossi ante un centro, cuando era el peruano Advíncula el que obstaculizaba a su compañero y la pelota le llegaba a Leandro Marín para convertir con el arco libre, que por consiguiente no fue convalidada la anotación. A todo esto, el árbitro Silvio Trucco evitó que Patronato se pusiera en ventaja cuando erróneamente cobró una carga contra Rossi ante un centro, cuando era el peruano Advíncula el que obstaculizaba a su compañero y la pelota le llegaba a Leandro Marín para convertir con el arco libre, que por consiguiente no fue convalidada la anotación.

Recién al inicio del capítulo final los boquenses inquietaron el arco rival cuando Cristian Medina asistió a su tocayo Pavón, el más activo de los locales, quien le ganó la espalda a Marín para meter un zurdazo cruzado y bajo que se fue por la última raya ‘besando’ el caño izquierdo del arco de Ibáñez. Recién al inicio del capítulo final los boquenses inquietaron el arco rival cuando Cristian Medina asistió a su tocayo Pavón, el más activo de los locales, quien le ganó la espalda a Marín para meter un zurdazo cruzado y bajo que se fue por la última raya ‘besando’ el caño izquierdo del arco de Ibáñez.

Un poco más tarde, fue Esteban Rolón el que se animó a rematar desde el borde del área y también su tiro salió cerca del poste izquierdo, mientras que el arquero de Patronato continuaba sin atajar algún envío directo a su arco. Un poco más tarde, fue Esteban Rolón el que se animó a rematar desde el borde del área y también su tiro salió cerca del poste izquierdo, mientras que el arquero de Patronato continuaba sin atajar algún envío directo a su arco.

Historia oficial

En cambio, en Ciudad de Buenos Aires la prensa afirma que el delantero de Boca, Luis Vázquez, delantero, de 20 años y goleador de la Reserva, justamente que dirigía Battaglia antes de dar el salto a Primera, fue el protagonista de la noche al convertir el gol del triunfo y que emocionado dijo:

Soñé con esto desde que arranqué. Con este momento. Se lo hice a Patronato donde me crié de chico, por eso no lo grité. Estoy contento por la victoria, por lo que hizo el equipo y por mi primer gol en Primera. Es un día soñado. Soñé con esto desde que arranqué. Con este momento. Se lo hice a Patronato donde me crié de chico, por eso no lo grité. Estoy contento por la victoria, por lo que hizo el equipo y por mi primer gol en Primera. Es un día soñado.

Patronato todavía tiene el 40% de la ficha de Vázquez.

DE LA MANO DE LOS PIBES Boca Juniors vs Patronato (1-0) | Fecha 7 - Torneo de la Liga 2021

El jugador habló de la dupla que formó en cancha con el 'Changuito' Exequiel Zeballos, quien le dio la asistencia para ele gol:

Nos conocemos mucho, sabe que los centros me gustan así como el de hoy, medio 'pinchadito'. El gol fue un pase de él y también me hace feliz. Jugamos muchos partidos juntos y también con (Aarón) Molinas, que le tocó entrar y se vio que ya nos entendíamos de antes. Pero la verdad es que todo el equipo me dio la confianza para que pueda intentarlo y para que hiciera lo que sé hacer. Nos conocemos mucho, sabe que los centros me gustan así como el de hoy, medio 'pinchadito'. El gol fue un pase de él y también me hace feliz. Jugamos muchos partidos juntos y también con (Aarón) Molinas, que le tocó entrar y se vio que ya nos entendíamos de antes. Pero la verdad es que todo el equipo me dio la confianza para que pueda intentarlo y para que hiciera lo que sé hacer.

El capitán de Boca, el defensor Carlos Izquierdoz, mostró su satisfacción:

Es el resultado que queríamos. Faltaba un poco de todo, ahora es una nueva etapa, hay que asimilar una etapa nueva con los pibes. Trabajamos nada más que cuatro a cinco días con el nuevo técnico y con el correr de los partidos se verá un poco más. Es el resultado que queríamos. Faltaba un poco de todo, ahora es una nueva etapa, hay que asimilar una etapa nueva con los pibes. Trabajamos nada más que cuatro a cinco días con el nuevo técnico y con el correr de los partidos se verá un poco más.

Luego Izquierdoz se refirió al rival: "Patronato es un equipo difícil, bien trabajado. No estuvimos acertados en los centros, no podíamos encontrarlo a Luis (Vázquez, autor del gol). Por suerte sobre el final se dio, no perdimos la calma, los chicos que entraron lo hicieron bien y conseguimos los tres puntos. Hay que trabajar y ahora toca Platense, otro rival duro como todo el fútbol argentino".

El entrenador

Sebastián Battaglia dijo que apuntó a "tratar de recuperar la confianza" de los jugadores y "buscar siempre la victoria".

La performance de Boca fue presentada como "el triunfo del semillero" o sea de la promoción de jugadores de las divisiones inferiores.

Encontré al equipo con buena predisposición, fue muy importante. Si bien son pocos días, ayuda tener un grupo predispuesto. Encontré al equipo con buena predisposición, fue muy importante. Si bien son pocos días, ayuda tener un grupo predispuesto.

El nuevo director técnico dijo que aspira a "buscar siempre ganar los partidos, ir al arco de enfrente".

En cuanto a los ingresos de los juveniles Aaron Molinas y Exequiel Zeballos, que terminaron siendo claves para la jugada que terminó en el gol de Luis Vázquez, Battaglia destacó que los conoce bien de la Reserva.

Sabemos lo que pueden dar cada uno, los conocemos de la Reserva. Molinas tiene manejo de pelota, da opciones de pase, y Zeballos es habilidoso y se conoce bien con Vázquez. Sabemos lo que pueden dar cada uno, los conocemos de la Reserva. Molinas tiene manejo de pelota, da opciones de pase, y Zeballos es habilidoso y se conoce bien con Vázquez.