Papelón en el fútbol: El "arreglo del siglo" se mantiene

"Cuando observamos las imágenes, nos comunicamos con Fernando Jaramillo y Ramón Jesurún. Luego nos reunimos y establecimos la carta para que fuera investigado y se diga la verdad, solicitando la nulidad del partido, que no sea declarado el Unión Magdalena como ascendido hasta que no se termine la investigación".

Estamos esperanzados en que se tomen medidas, ya que las pruebas están. El 'papelito' que el director técnico le da al jugador al minuto 88, cuando va perdiendo Llaneros, hay que mirar qué dice. Luego, el delantero del Unión Magdalena chocando la mano del arquero de Llaneros... hay algunos testimonios. Ojalá sancionen a los que deben

Revuelo mundial por el ascenso de Unión Magdalena a la Primera del fútbol de Colombia.

El partido

Llaneros y Unión Magdalena disputaban un partido clave por el ascenso a la Primera A de Colombia: ambos tenían chances de lograr el ansiado objetivo.

Poco pasaba en el estadio de Llaneros, que hacía de local. Hasta el minuto 80 no hubo ninguna emoción en el encuentro. Luego, un gran disparo de Diego Echeverri situaba al visitante en una situación más que complicada. Sobre el epílogo del encuentro, se dio la enorme polémica que recorrió todos los televisores, celulares y portales web.

Ethan González marcó el empate tras un buen centro cruzado desde la izquierda, un poco pasiva la defensa de Llaneros pero nada del otro mundo comparado con lo que vino después.

Inmediatamente después de que Llaneros sacara del medio del campo por el gol en contra recibido, llegó el definitivo 2-1 del Unión Magdalena. La TV colombiana no lo pudo apreciar en la primera toma y recién se visualizó en la repetición: pelotazo largo al campo de Llaneros, un despeje de un futbolista, y un defensor que habilitaba a todos los rivales de Unión. Y luego, una increíble pasividad a la hora de marcar. Los defensores de Llaneros no retrocedieron ni marcaron, dejaron pasar al delantero de Unión. Sí, así como usted lee.

No hubo esfuerzo por evitar el tanto de Jonathan Segura, ni siquiera un poco de resistencia ante la jugada que amenazaba el arco del equipo local. Solamente se quedaron parados, mirando cómo los rivales conseguían el ascenso a arco vacío.

https://twitter.com/JaimeDinas/status/1467269618700099584 Ascenso en Categoría B @Dimayor del Unión Magdalena, es la evidencia del “Bandidaje”, componenda, amaño de resultados. Este video o acción es una vergüenza para el deporte, el descaro con el que los jugadores de Llaneros permiten el gol, es para “encarcelarlos”(Bandidos) pic.twitter.com/ZgFuOKXXNG — Jaime Dinas (@JaimeDinas) December 4, 2021

Los jugadores de Llaneros hicieron lo posible (y más) para que Unión Magdalena anotara el tanto de la victoria. Los futbolistas se quedaron parados y no se les movió un pelo. ¿Era un partido de despedida? Realmente insólito.

En Twitter, los usuarios ironizan con el Unión Magdalena, diciendo que es 'El Barracas Central de Colombia'.

Por su parte, el presidente de Unión Magdalena, Eduardo Dávila, se defiende sobre las acusaciones.

"No entiendo la pregunta, nosotros ganamos. En el segundo gol ellos piensan que había fuera de juego y nunca hubo y nuestro jugador aprovechó. ¿O no sabías tú que Llaneros tenía la misma opción de ascender que nosotros?"

¿A ti te parece que hubo irregularidades? ¿Tú viste el partido? ¿No comenzamos perdiendo? ¿Te parece que el empate fue irregular? ¿O sea que el Unión no hizo mérito para ganar? Y nos zamparon seis minutos más esperando que Llaneros empatara. ¿De eso no dicen nada?

, manifestó Dávila.