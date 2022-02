"Pachi" Carrizo no se vacunó y lo rebotaron de Cerro Porteño

FEDERICOPACHICARRIZOFOTO2.jpg Federico “Pachi” Carrizo entró en conflicto con Cerro Porteño debido a que no se vacunó contra el coronavirus, por eso, el club no le renovó su contrato. (Foto: Gentileza: Cerro Porteño de Paraguay)

Carrizo no modificó su posición, se trasladó a un hotel y los dirigentes del Ciclón paraguayo no volvieron a saber de él, ya que no puede retomar los entrenamientos hasta tanto no firme el contrato.