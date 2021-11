Otro golpe: Sospechan coimas por medio de Chiqui Tapia

Por otro lado, José 'Pepe' Basualdo, ex Boca y Villa Dálmine, aseguró que hubo votación -entre los jugadores- para "ver quien iba para atrás y quien iba para adelante".

Me enteré que hubo una votación entre jugadores para determinar quién iba para adelante y quién para atrás. Insólito. Muy grave todo lo que me llegó. Muy grave la situación. Algo se olfateaba en el ambiente, si es realmente todo como se dice y como salió, la verdad es que es muy lamentable que mi equipo esté involucrado en esta situación. Creo que ganó un punto la votación para ir para adelante. Fue en vano igual porque teóricamente regalaron el partido

, sostuvo Basualdo.

En base a eso, hubo una denuncia por parte del abogado Javier Ferreira por presunta violación a la ley nacional del deporte. El fiscal federal Sebastián Bringas, abrió efectivamente la causa para llegar al trasfondo de una de las novelas del cierre del año. El mismo fiscal le solicitó al juez Adrián González Charvay que el técnico de Villa Dálmine y el ex futbolista José Basualdo declaren al respecto, informa Olé.