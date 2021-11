Oscar Ruggeri cruzó a Vignolo y a Closs: "No te entiendo"

https://twitter.com/DiarioOle/status/1458040089041309704 Entre elogios, Ruggeri liquidó a Cardona: "Yo creo que juega cuando tiene ganas"https://t.co/6VwlYzpXI2 — Diario Olé (@DiarioOle) November 9, 2021

Mientras Mariano Closs valoraba el partido que había tenido en el conjunto de la Ribera, Oscar Ruggeri no se calló nada y dejó bien en claro que piensa en sentido contrario: “No te entiendo. Me vuelve loco. Juega muy bien. Ahora me decís, 'Mirá, hay que verlo bien, porque un día está bien y un día está mal'. Vos porque no jugás con él, que un día está bien y un día está mal. No podés, en un equipo como Boca, decir... 'Y bueno, vamos a ver si mañana está.... uy, estuvo bien'”.