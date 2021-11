Oscar Ruggeri acusó a Riquelme de creerse el dueño del club

La reunión entre Riquelme y el plantel, en la previa de lo que será el choque por la semifinal de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, generó revuelo en el Mundo Boca pese a que, según trascendidos, el vicepresidente del club no cargó contra los futbolistas, sino que los respaldó. Sin embargo, Ruggeri fue uno de los más duros contra el ídolo xeneize: “Esto no está bien para la profesión, no está bien. Más allá de que fue un mostro (sic). Como jugador, allá arriba. Como tipo... defraudado total. Menos mal, gracias a Dios que no fuimos compañeros. No me gusta tener un compañero así. Más allá de que te podía hacer ganar un partido, no me interesaba. ¿Tener un jugador así? no. A mí no me representa”.

RIQUELMEJUGADORESBOCAMICRO2.jpg Oscar Ruggeri, actual panelista de ESPN, acusó al vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme de que “se cree que es el dueño del club”. (Captura: Imagen de TV)

Ruggeri mantuvo su enojo contra el ex enganche de la selección argentina durante gran parte del programa y sostuvo que en su etapa como jugador, si un dirigente le hubiese ordenado bajarse del micro, él le hubiese respondido con el gesto del Topollillo. Además, puso en duda el profesionalismo de Riquelme como futbolista: “¿No había cosas para decirle en Boca? ¿no? Averiguá. Vos porque no sabés. Averiguá con los técnicos. Llamá técnico por técnico, reúnanse con los entrenadores. Porque yo hablé con los técnicos. Reúnanse con los entrenadores para saber cómo era internamente”.

El propio vicepresidente de Boca Juniors habló el sábado a la salida del estadio sobre la reunión sorpresa que mantuvo con el plantel y la minimizó: “Los saludé... Me gusta el fútbol y en el segundo tiempo han errado muchos goles, han hecho un gran segundo tiempo”, y agregó: “Les fui a agradecer a los chicos porque están haciendo un esfuerzo muy grande. Quiero mucho al club, pero el semestre para nosotros está siendo bastante largo. Hemos comenzado con los partidos del Mineiro, volvimos de Brasil, nos encerraron en un hotel. No nos dieron muchas chances de participar en el torneo porque nos hicieron jugar con los chicos. De entrada tuvimos que correr de atrás”.

Boca sufrió una derrota dolorosa contra Gimnasia Esgrima La Plata en la Bombonera por la 19ª fecha de la Liga Profesional y quedó a 13 puntos del líder, River Plate. Además, para clasificarse a la próxima Copa Libertadores deberá ganar la Copa Argentina (debe medirse el miércoles ante Argentinos Juniors por las semifinales) o quedar entre los primeros cuatro de la tabla anual, hoy está sexto a cuatro unidades de esa posición.