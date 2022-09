Nuevo round en la pelea entre Pagani y Distasio

—Ustedes buscan esto—siguió Distasio.

—¿Con quién habla? ¿Con vos?—intentó ironizar Pagani.

—Con vos, ridículo—lanzó el periodista que se identifica con La Banda para provocar la ira de su interlocutor.

HORACIOPAGANIDESCARGOPELEANICOLASDISTASIOFOTO2.jpg Horacio Pagani protagonizó un fuerte cruce con Nicolás Distasio tras la disputa del clásico Boca-River. De ahí, Pagani liquidó a Distasio: “No se lo permito”.

La escena siguió con una catarata de insultos. Pagani se levantó de su sitio y se dirigió hacia el otro sector del estudio con la intención de agredir físicamente a Distasio. Sólo por la escueta intervención del Pollo Vignolo, quien pidió ir al corte, la situación no llegó a desmadrarse.

Una vez consumado este hecho, el veterano periodista deportivo pidió disculpas, aunque al mismo tiempo aclaró que no tolera insultos de ese tipo al aire.

En el mensaje para comentar la grabación en modo selfie se puede leer: “Hola, amigos... Pido disculpas por la destemplada reacción en el programa de ayer a la medianoche” y agregó que “pero aclaro que a esta altura de mi vida y de mi profesión, no puedo aceptar la falta de respeto”.

Ya en la filmación de sí mismo desde su casa, el periodista remarcó: “Quiero pedir disculpas porque me fui al pasto, sin ningún tipo de dudas, en el programa de televisión del domingo a la noche”. Sin embargo, puntualizó: “Pero también quiero dejar en claro que a esta altura de mi vida, con la trayectoria que creo que construí en 56 años de periodista, no le permito a nadie que me falte el respeto”.

Incluso, profundizó: “Me considero un tipo con códigos y abierto a cualquier tipo de discusión, pero no puedo permitir que me falten el respeto”. Luego de la publicación le comentó Esteban Edul, su excompañero en TyC, con quien también tuvo fuertes cruces al aire: “Horacito querido, al final nuestras peleas eran livianitas. No te calientes más”.

No obstante, lo anterior no fue todo en el video. De hecho, el protagonista aclaró: “Quería hablar del triunfo de Boca sobre River”. Con cuestionamientos de por medio a Marcelo Gallardo, el entrenador del “Millonario”, el periodista completó: “¿El partido? Fue flojo y Boca tuvo la virtud de impedir el juego de un River con una insólita formación, que no mejoró con los tres cambios simultáneos que realizó. Gran gol de (Darío) Benedetto y justa victoria de un equipo que recuperó algo de su vieja mística”.

Boca derrotó a River por 1 a 0, en el Superclásico de la Liga Profesional, y con el triunfo se metió de lleno en la lucha por el título. Darío Benedetto marcó el único gol del encuentro en una Bombonera repleta que celebró con énfasis una nueva victoria clásica, luego de seis encuentros sin poder hacerlo en condición de local.

Con este triunfo, el Xeneize alcanzó los 32 puntos y aprovechó el empate del puntero Atlético Tucumán (34) y la derrota de Gimnasia La Plata (33). Por su parte, el Millonario (29) sigue expectante, pero dejó pasar una gran oportunidad de acercarse a los de arriba.

“Este fue un partido anímico y dependerá de nosotros levantarnos. Pero tenemos que hacerlo enseguida. El miércoles tenemos el partido con Banfield en casa y allí se verá si nos recuperamos”, confesó Gallardo luego de la derrota.

“Muchos dicen que fue un partido discreto, pero yo me voy contento con el esfuerzo de mis jugadores, porque fuimos totalmente superiores y por eso les estoy muy agradecido a los futbolistas”, declaró Ibarra en la conferencia de prensa tras la victoria.

¡TENSIÓN! Horacio Pagani casi se va a las manos con Nicolás Distasio en Pasión por el fútbol

