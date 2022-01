Novak Djokovic también se perdería el Roland Garros

Novak Djokovic (20), Rafael Nadal (20), Roger Federer (20), Pete Sampras (14), Roy Emerson (12), Rod Laver (11), Bjorn Borg (11), Ivan Lendl (8), André Agassi (8), Jimmy Connors (8).

Tras la decepción y regreso a casa, Novak Djokovic se expresó:

Estoy extremadamente decepcionado con el fallo judicial de desestimar mi solicitud de revisión judicial de la decisión del Ministro de cancelar mi visa, lo que significa que no puedo quedarme en Australia y participar en el Abierto de Australia. Respeto el fallo del tribunal y cooperaré con las autoridades pertinentes en relación con mi salida del país. Me incomoda que el enfoque de las últimas semanas haya estado en mí y espero que ahora todos podamos concentrarnos en el juego y el torneo que amo

De todas maneras, habría que avisarle a Djokovic que el foco seguirá en él todavía un poco más.

El Gobierno francés, que hace unos días había señalado que Novak Djokovic podría participar en el torneo de Roland Garros aunque no estuviera vacunado, se ha rectificado de sus dichos y avisó que todos los que compitan en el Roland Garros tendrán que tener el certificado de vacunación completo, al igual que se exigirá al público y a los profesionales implicados.

La enmienda llegó de la mano de Roxana Maracineanu, ministra de Deportes, quien lo anunció horas después de que el Parlamento adoptara definitivamente el proyecto de ley que impondrá un certificado de vacunación para muchas actividades cotidianas, lo que incluye también, asistir a espectáculos deportivos, cuenta Infobae.

image.png Golpe bajo. Novak Djokovic no participará del Roland Garros, a menos que se vacune.

El proyecto de ley sobre el certificado de vacunación, que debe entrar en vigor a finales de esta semana, va a ser impuesto para tomarse algo en un bar o restaurante, ir al cine, asistir a un show o a un estadio, pero también, para utilizar los transportes públicos de larga distancia (autobuses, trenes, aviones o barcos).

De esta manera, el antivacunas Novak Djokovic, también se perdería el Roland Garros, segundo Gran Slam del año en el orden cronológico.