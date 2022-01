Novak Djokovic sufre: Nadal a la final y chicana de Medvedev

"¿Puede responder mi pregunta?", prosiguió el tenista ruso, haciendo oídos sordos al pedido del árbitro del encuentro para que bajara los decibeles a su reclamo.

Por favor, eres muy malo, ¿cómo puede ser que estés dirigiendo una semifinal de un Grand Slam?, lanzó Daniil Medvedev, lo que le costó una amonestación en el partido Por favor, eres muy malo, ¿cómo puede ser que estés dirigiendo una semifinal de un Grand Slam?, lanzó Daniil Medvedev, lo que le costó una amonestación en el partido

image.png Daniil Medvedev insultó y le gritó al juez de silla, en la victoria ante Stefanos Tsitsipas.

Pero esas no fueron las únicas palabras del ruso. Daniil Medvedev, tras su victoria, se acordó de Novak Djokovic y de Rafael Nadal, rival a vencer en la final.

Seguro que Rafa estuvo mirando la final pasada del US Open por la tele, no sé a quién animaba, y seguro que Djokovic va a mirar la final dentro de dos días por la tele Seguro que Rafa estuvo mirando la final pasada del US Open por la tele, no sé a quién animaba, y seguro que Djokovic va a mirar la final dentro de dos días por la tele

Rafael Nadal

Por su parte, el español y mayor favorito a quedarse con el Abierto de Australia, venció al italiano Mateo Berretini (7°) en 4 sets. Rafa Nadal, avanzó por sexta vez en su carrera a la final del Australian Open, y buscará obtener el título, 13 años después de su primera y, hasta aquí, única celebración en el Melbourne Park.

El peso del zurdo se hizo notar en la cancha. La raqueta española mostró todo su repertorio y experiencia en el Rod Laver Arena e impuso todas las condiciones ante Berrettini.

De ganar el próximo domingo (30/1); Rafael Nadal se convertirá en el primer tenista masculino en conseguir 21 títulos de Grand Slam, superando a Roger Federer y Novak Djokovic quienes ostentan 20 coronas y que estuvieron ausentes en este Australian Open.

Al mismo tiempo, la marca del español Nadal es increíble: alcanzó las 500 victorias en canchas rápidas y las 29 finales de Grand Slam. Además, quedó a un paso de ser el segundo jugador en la 'Era Open' (desde 1968) en ganar -al menos- dos veces cada uno de los Grand Slams, detrás de Djokovic, contó La Nación.

Con 35 años y 241 días, Rafael Nadal es el cuarto finalista de mayor edad en un Grand Slam, detrás de Roger Federer y los australianos Ken Rosewall y Mal Anderson.

Terminado el partido, Nadal quebró en llanto: "Empecé jugando muy bien el partido, muy sólido. Pero Matteo es muy peligroso, sabía que en algún momento iba a reaccionar; hubo que sufrir, pero esa es la única manera de llegar a donde llegué".

“Para mí, puede significar muchas cosas, pero sólo pienso en ganar el título de este Australian Open, que significa mucho para mí. Algunas veces no tuve suerte, por toparme contra Roger (Federer) o Novak (Djokovic). Es una sorpresa todo lo que estoy haciendo. Es difícil de entender para mí y para quienes han estado conmigo durante los últimos seis meses que esté jugando en este nivel. Me siento afortunado por volver a jugar al tenis y poder sentirme competitivo. Disfruto de cada momento".

image.png Rafael Nadal, leyenda viva en Melbourne y que jugará la final para superar a Roger Federer y Novak Djokovic.

Rafael Nadal y Daniil Medvedev jugarán la final del Abierto de Australia este domingo (30/1) a las 5:30hs de Argentina.