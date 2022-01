Novak Djokovic: se define el cambalache australiano

djokovicnofuedeportadofoto1jpg.jpg Novak Djokovic quedó cerca de ganar el escándalo diplomático entre Serbia y Australia luego de que le cancelaran su visa por no estar vacunado contra el Covid.

Idealmente, se habría establecido un proceso similar a nivel del Commonwealth. Esto no sucedió, pero el Departamento de Asuntos Internos otorgó a Djokovic una visa libre de condiciones para ingresar a Australia sin estar en cuarentena. Si bien la Commonwealth dice que esta aprobación se realizó a través de un proceso automatizado y dependía de la prueba del derecho a ingresar, era razonable que Djokovic pensara que había sido autorizado para venir a Australia y jugar, según ese medio.

Pero en la frontera, la visa de Novak Djokovic fue cancelada, y después de varias horas en el aeropuerto fue trasladado a un centro de detención de inmigrantes en el notorio Park Hotel de Melbourne, donde decenas de refugiados y solicitantes de asilo traídos a Australia desde la detención en el extranjero han estado detenidos durante años y menos, en condiciones duras.

Hoy, Djokovic argumentará ante el Tribunal de Circuito Federal que la Fuerza Fronteriza de Australia no tenía un buen fundamento legal cuando canceló su visa. Si bien aún quedan muchos detalles por aclarar, los que han surgido sugieren que tiene perspectivas razonables de éxito.

Las presentaciones de Djokovic afirman que el oficial de la Fuerza Fronteriza que canceló su visa se basó en motivos inexistentes de la Ley de Migración. Si se prueba, esto significará que la decisión no será válida porque no se tomó dentro del poder.

Las presentaciones de Djokovic también afirman que fue presionado para que aceptara que se tomara una decisión en un plazo más breve de lo que se sugirió originalmente, y antes de que tuviera la oportunidad de consultar plenamente con sus abogados. Esto puede indicar una falta de equidad procesal.

Si Djokovic pierde, se enfrenta a la deportación. Pero incluso si gana, su camino hacia el Abierto puede que no esté claro. Si se determina que la decisión de cancelar su visa no es válida, el Ministro del Interior podrá utilizar cualquier poder disponible en virtud de la Ley de Migración para cancelar la visa nuevamente. Si se realiza un segundo intento de cancelación sin error, Djokovic enfrentará la deportación. Para estar verdaderamente seguro, debe demostrar que no había una base racional en las circunstancias para tomar una decisión de cancelación.

Por lo tanto, Novak Djokovic quedaría inhabilitado para ingresar a Australia por 3 años si la justicia de ese país rechaza la apelación presentada luego que las autoridades migratorias le revocaran la visa con la que intentó entrar el pasado miércoles.

En tanto, la justicia australiana rechazó este domingo (09/01) un pedido del gobierno federal para retrasar del lunes al miércoles la audiencia en la que se resolverá la situación migratoria del número uno del tenis mundial, retenido desde este último miércoles 05/01 en la ciudad de Melbourne.

El juez Anthony Kelly desestimó una presentación de los abogados del Departamento de Interior de Australia, informó la agencia de noticias DPA.

La fecha pedida excedía el límite fijado por la Federación de Tenis del país para la eventual inclusión del jugador en el Australian Open que comenzará el 17 de enero.

La resolución del caso que mantiene atención mundial se espera para en la noche de este mismo domingo (09/01) o la madrugada de este lunes (10/01) de Argentina cuando el jugador se enfrente en una audiencia decisiva al juez Anthony Kelly en un tribunal del estado de Victoria.

El diario deportivo serbio Blic, citando fuentes fronterizas australianas, informó que “a una persona cuya visa haya sido revocada se le puede prohibir por un período de tres años que se le emita incluso una visa temporal”, lo que impediría la presencia de “Nole” en el primer Grand Slam del año hasta 2025.

Djokovic espera el pronunciamiento judicial para poder ingresar a Australia, luego de apelar la cancelación de su visa por no estar inoculado contra el coronavirus.

De ahí, el director de la Federación de Tenis de Australia, Craig Tiley, reveló este mismo domingo (09/01) que el gobierno federal del país se negó a revisar los pedidos de exención sanitaria gestionados por tenistas no vacunados para participar del primer Grand Slam del año en Melbourne.

Tiley consideró que el escándalo en torno al número uno del mundo, Novak Djokovic, que permanece retenido desde el miércoles en esa ciudad, se produjo por un “conflicto de asesoramiento estatal y federal”.

En declaraciones al periódico The Age, el director admitió que suponía que la autorización de ingreso era un asunto del estado de Victoria, al que pertenece la ciudad sede del Abierto de Australia.

“Tennis Australia y el gobierno de Victoria otorgaron un puñado de exenciones para que los jugadores no vacunados ingresen al Open. El proceso se basó en las pautas del organismo asesor máximo de vacunas de la Commonwealth”, declaró Tiley.

No obstante, la dirigencia del tenis australiano, según su declaración, le pidió al gobierno federal en dos ocasiones en noviembre que examinara cada exención para asegurarse que los jugadores fueran aceptados por los funcionarios federales en la frontera.

“Ellos se negaron. Les preguntamos si podían evaluar nuestras decisiones. Les dijimos que íbamos a necesitar ayuda para asegurarnos de estar haciendo lo correcto. Hoy estaríamos en una situación diferente”, lamentó.

El jefe de tenis australiano quedó bajo presión de explicar por qué aconsejó a los jugadores que podían obtener una exención basada en una infección reciente de Covid-19 después de que el ministro de Salud federal, Greg Hunt, le escribiera a fines de noviembre diciendo que ese no era un criterio válido.

Tiley aseguró que en esa carta el funcionario federal especificó que “las exenciones de vacunación quedarán a discreción del estado” y que el director de salud de Victoria, Brett Sutton, le afirmó que la infección previa era un motivo suficiente para aplicar.

“Quedamos atrapados en un conflicto de consejos estatales y federales contradictorios”, volvió a lamentarse.

Por consiguiente, los abogados de Djokovic comparecieron en una audiencia virtual este último jueves 06/01, luego de que se cancelara su visa a su llegada a Australia y fuera enviado a un centro de detención de inmigrantes en el Park Hotel en Carlton, según una nota publicada por el Diario The Age.

A medida que la audiencia continuaba por la noche después de dos aplazamientos anteriores, los abogados del serbio consiguieron una medida cautelar para evitar que las autoridades de ese país lo deporten hasta, al menos, este mismo lunes (10/01), cuando está programada una audiencia más sustantiva.

El abogado Christopher Tran, en representación del gobierno federal, declaró que el gobierno de ese país no se opuso a una orden judicial contra la deportación inmediata. De ahí, el juez Anthony Kelly aplazó el caso para ser escuchado a partir de este mismo lunes (10/01), una semana antes de que comience el Abierto de Australia, según reveló el diario australiano The Age.

El desafío legal del serbio comenzó este último jueves 06/01, pero el juez Kelly aplazó dos veces la audiencia porque no había recibido el material escrito presentado por los abogados del tenista número uno del ranking mundial de la ATP.

Por eso, el juez Kelly señaló que estaba “fuertemente inclinado” a escuchar el caso rápidamente y estaba dispuesto a que Novak Djokovic prestara testimonio, si fuera necesario, en una audiencia virtual, según lo publicado por el periódico The Age.

Pero el juez también advirtió que no estaría obligado por la preferencia de Tennis Australia de que el problema se resuelva este martes (11/01). Los organizadores del torneo necesitarían tiempo para encontrar un jugador de reemplazo si Djokovic no compite, según ese medio.

“Si puedo decir con el respeto necesario, la cola no moverá al perro aquí”, sostuvo el juez Kelly.

Anteriormente, el juez Kelly preguntó si el número uno del mundo tenía acceso a una cancha de tenis para practicar en su hotel.

Nick Wood, SC, por Djokovic, explicó que estaba abierto a discusiones con las autoridades en un intento de encontrar una manera de que su cliente juegue, pero manifestó que resolver la disputa de la visa era la clave.

“Pero mientras estoy aquí sentado, la ausencia de una visa, si la decisión de cancelación es válida, es un obstáculo insuperable para que Djokovic compita en el torneo”, expresó.

Más tarde, Wood le pidió al juez Kelly una orden judicial que le permitiera a Novak Djokovic permanecer en Melbourne hasta el fallo final del juez.

Sin embargo, el juez sugirió que la solicitud era una “extralimitación”, aunque señaló que sería una preocupación si la estrella del tenis fuera deportada antes de que se decidiera su caso.

Wood también solicitó que el caso se finalizara antes de que comenzara el Abierto el 17 de enero, no obstante, el juez Kelly explicó que el Tribunal Federal de Circuito era conocido por los casos que resultaban en una “serie de apelaciones en cascada”.

En medio de todo este escándalo, Srdjan Djokovic, padre del tenista, consideró que su hijo Novak “está siendo crucificado” por la decisión de no vacunarse contra el coronavirus.

“Jesús fue crucificado en la cruz, y todo le fue hecho, pero él está vivo entre nosotros incluso hoy. Ahora Novak está siendo crucificado, le están haciendo de todo. Pero él resistirá”, aseguró Djokovic padre en declaraciones al diario serbio Telegraf.

“Nole” Djokovic, de conocida posición contraria a la vacuna, viajó a Melbourne para disputar el Australian Open, al conseguir una “exención médica” por parte de las autoridades locales. En tanto, al aterrizar este último miércoles 05/01 en la ciudad del estado de Victoria, quedó retenido por el personal de Migraciones del Aeropuerto Internacional Tullamarine debido a un problema con su visado.

El incidente se convirtió en un escándalo diplomático cuando el presidente serbio Aleksandar Vucic acusó a las autoridades australianas de “maltrato” al número 1 del tenis y de ejercer una “caza política”.

Un grupo de aficionados se congregó el último jueves 06/01 en el Park Hotel de Melbourne, donde fue derivado, para pedir por su liberación. El establecimiento, usado como centro de cuarentena durante el año pasado, también alberga inmigrantes ilegales que fueron trasladados desde las islas de Manus y Naur.

“Sigue detenido en prisión. Le quitaron todas sus cosas, le dejaron sólo el teléfono móvil, no tiene nada que ponerse, cambiarse de ropa y lavarse. Novak es un prisionero de esos bastardos y la culpa es de ellos. Todo el mundo libertario, levántese, esta no es solo una lucha de Novak. Lo colocaron en habitaciones insalubres”, denunció su papá.

“Tienen cautivo a Novak. Novak es Serbia, y lo están pisoteando tanto a Novak como a Serbia. Querían subestimarlo, humillarlo. Somos serbios, un pueblo orgulloso, nunca atacamos a nadie, simplemente nos defendemos”, concluyó Srdjan.

Djokovic acudió a Australia después de anunciar que había conseguido un permiso sanitario para jugar el Australian Open en busca de su décimo título y de batir el récord de 20 Grand Slam que ahora comparte con el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.

En el pasado, el número 1 del ranking ATP hizo pública su oposición a la vacuna contra el coronavirus y se negó repetidamente a confirmar si se había inoculado por considerarlo un acto de reserva personal.