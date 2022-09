Nottingham Forest: El que más gastó en la Premier League

De ahí que cada club lo gaste en lo que quiera, pero el Forest noto que debía incorporar jugadores. Lo que sorprende es que no lo hizo como lo suelen hacer el resto de los ascendidos, quienes suman a dos o tres grandes figuras para nivelar el juego: el dos veces campeón sumó a 21 jugadores a su escuadra.

Entre ellos, se encuentran: Morgan Gibbs- White (ex Wolves que valió 29,5 millones de euros), Taiwo Awoniyi (tasado en 20,5 millones), Nico Williams (ex Liverpool que valió 20 palos), Emmanuel Dennis (14,8 millones), Orel Mangala (13 millones), Giulian Biancone (10 millones), Moussa Niakhaté (10 millones), Lewis O’Brien (9,4 millones de euros), Remo Freuler (9 millones valió el ex Atalanta), Omar Richards (8,5 millones), Renan Lodi (5 millones pagaron por el ex jugador del Cholo Simeone), Ui-jo Hwang (4), Willy Boli (2,6), Harry Toffolo (2,4), Josh Bowler (2,3), Brandon Aguilera (1 millón).

image.png Algunos de los incorporados para esta nueva edición 2022 de la Premier League

Pero esos no son todos, porque además sumaron a Loïc Badé y Dean Henderson (jugador del United) a préstamo, y trajeron a Cheikhou Kouyaté, Wayne Hennessey y Jesse Lingard (ex United y West Ham que brillo en ´Los Hammers’ en la última temporada) de manera libre.

Y no frenan ahí, porque según se rumorea, podrían sumar al ex Tottenham y PSG, Serge Aurier, jugador que se encuentra libre y busca un club en donde continuar su carrera.

Estos 162 Millones de euros marcan un antes y un después no por ser el que más gastó en este año, sino porque fue el que rompió el récord de 17 incorporaciones que había hecho el Crystal Palace en 2013.

La Premier que más gasto

Los récords no frenan ahí, porque según las métricas, esta edición de la liga inglesa fue la que más gasto históricamente en comparación a las ediciones anteriores: el índice estaba puesto en la liga de 2018, que supo marcar 1.616 millones. Sin embargo, la cifra de este año es igual a 2.245 millones de euros, 600 millones más de la marca del año pasado.

Esto demuestra la envergadura de esta liga: un club de la Premier League gasta cuatro veces más que uno de la liga española y tres veces más que uno de la italiana. Está claro la superioridad que maneja el torneo que le dio vida al fútbol como lo conocemos.

