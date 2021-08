No hubo acuerdo Real Madrid / PSG por Mbappé dice L'Equipe

Real Madrid hizo su última oferta y recibió la negativa del PSG a dejar marchar a su futbolista por esa cifra.

El rotativo francés L'Equipe confirma que el Real Madrid ha detenido las negociaciones.

https://twitter.com/lequipe/status/1432398096785412096 Le Real Madrid stoppe les discussions pour Kylian Mbappé



Les échanges entre le PSG et le Real Madrid pour un transfert de Mbappé ont été interrompus ce lundi en début de soirée. Sauf retournement de situation, l'attaquant restera au PSG cette saison

Según una fuente español el PSG niega que el Real haya ofrecido 200 millones de euros.

Todo indica que el Real reconoce que no lo hizo por escrito sino que fue una oferta oral pero que no la puso en papel porque no encontró un eco favorable.

El PSG especifica que las condiciones fijadas para separarse de Mbappé no se han cumplido hasta la fecha.

Real Madrid ha explicado que no irá más arriba por el delantero de 22 años, cuyo contrato finaliza en junio de 2022 y que esperará a recibirlo en la próxima temporada.