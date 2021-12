No existe la Justicia bonaerense: terror a Hugo Moyano

El fútbol brasilero supera al argentino no sólo porque el real conserva un mejor poder de compra que el vulnerable peso argentino sino porque los dirigentes del fútbol argentino carecen de la decisión política necesaria para dar el salto de calidad.

Hugo Moyano Hugo Moyano.

Hugo Moyano es un protagonista de ese antiguo orden y quiere permanecer en Independiente. Dicen que, en verdad, él necesita quedarse porque hay tarea contable por hacer, limpieza financiera por ejecutar... ¿todo el pasivo está registrado? Etc. etc.

Su contrincante debería ser Cristian Ritondo. O Néstor Grindetti. O Carlos Montagna. Pero decidieron que fuese un periodista, conocido pero con escaso acceso a los resortes administrativos. ¿Será porque el fracaso sería menos riesgoso? Lo cierto que es sus patrocinantes no pudieron ni garantizar equidad en la Junta Electoral ni encontraron otro mecanismo para garantizar un comicio transparente. No se entiende a qué están jugando pero Fabián Doman parece inhabilitado para presentarse a la competencia directa y libre por la preferencia de los socios. Doman ya no atiende los teléfonos, quizás no tiene respuestas.

En concreto, los socios no podrán votar libremente porque Moyano no quiere. Muy curioso: el ex integrante de la Juventud Sindical Peronista que se enojaba por la proscripción de Juan Domingo Perón que había propiciado Alejandro Agustín Lanusse luego del famoso "no le da el cuero", resulta que simpatiza con iguales procedimientos ahora que tiene miedo. El camionero sabe que en competencia directa el socio no lo elegirá por 3ra. vez porque ya la 2da. vez fue un error. Y él no sería derrotado por uno de su tamaño, según su criterio, sino por un periodista.

Sistema complicado

La Justicia bonaerense es la culpable de la inseguridad, mucho más que la Policía provincial. Es una estructura onerosa pero incapaz de garantizar la aplicación de los códigos y las leyes. Hay magistrados que son peores que sus procesados. Y otros tienen actitudes inexplicables. El caso de Independiente lo ha ratificado. Moyano provoca demanda de paquetes de pañales entre algunos magistrados.

Ejemplos concretos para no hablar tonterías: María Ventura Martínez, Juzgado N°4 Administrativo Contencioso de La Plata. En su vida estaría mencionada en Urgente24 si no fuese por la ridiculez más grande de la jueza Martínez: se excusó ya 2 veces ante el recurso de amparo que solicita la postergación del comicio porque el padrón es más trucho que el proyecto de Presupuesto 2022 de Martín Guzmán.

¿Qué le pasa a la jueza Martínez?

¿Qué intereses movilizan la inacción de la jueza Martínez?

¿Cómo podría justificar que sigue siendo jueza quien decide denegar la aplicación de la Justicia solicitada por un ciudadano?

fabian-doman3.jpg Fabian Doman.

Desde que Doman inició su calvario personal ¿saben cuántos jueces bonaerenses se han excusado? 11 magistrados ¿Entienden quiénes tienen la culpa de la inseguridad bonaerense? Si así se comportan en un caso de alta repercusión mediática, imaginen cómo se desempeñarán en los de personas anónimas, los que no tienen voz ni voto, los que carecen de acceso a los medios de comunicación.

2 jueces de Lanús, 2 de Avellaneda, 1 jueza de La Plata y 2 Cámaras de La Plata han solicitado la escupidera. Cierren ya mismo los tribunales bonaerenses. Son berretas.

No es que esos magistrados fallan en contra de una cautelar. No. Ni siquiera abren el expediente. Es una vergüenza nacional aunque de alcance provincial.

Hubo 1 jueza de Familia en Lanús que sí abrió el expediente, citó a una audiencia a las partes para este jueves 16/12 pero después la mafia que conduce Independiente la recusó, la Cámara rechazó la recusación y la jueza se excusó.

¿Será que el error de Rosendo Degiorgi y Arístides Langone, fundadores del Independiente Football Club cometieron el error de cruzar el Riachuelo, abandonando el inicio en Avenida de Mayo? Es probable porque eso en Ciudad de Buenos Aires no sucedería tan fácil.