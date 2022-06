Niembro volvió a relatar luego de su repudiable comentario

"El problema es creer que es una chica de 17 años", sentenció Fernando Niembro. Su compañero de transmisión, Federico Bulos, respondió un "ah", completamente anonadado por las declaraciones de Niembro.

image.png Fernando Niembro y Federico Bulos.

Tras ese desafortunado comentario que se volvió viral, Fernando Niembro cerró su idea con el correr de la jugada: "Digo, esa es la etapa del enamoramiento, a los 17, 18 años cuando uno consigue novia... que el VAR no sea la novia de los árbitros", sentenció el periodista, intentando justificar sus dichos.

Previo al duelo entre San Lorenzo y Arsenal -donde Fernando Niembro derrapó con sus palabras- Óscar Ruggeri y el propio Niembro recordaron los chistes subidos de tono en los programas viejos de Marcelo Tinelli, mientras se hacía el pase entre ESPN F90, del 'Pollo' Vignolo, y la transmisión del partido de fútbol.

"¿Te acordás de los pases Fernando? ¿Te acordás con Tinelli? Cómo te ponías colorado", dijo el 'Cabezón' Ruggeri.

"Teníamos una mesa bárbara Fernando...", explicó el ex campeón del mundo, a lo que Don Niembro le contestó que "los buenos números que tenía el show no eran precisamente por la mesa", sino por los chistes que contaban antes del pase de Marcelo Tinelli y VideoMatch.

El del abuelo... ¿te acordás el del abuelo? Ahí picaste, te fuiste y me dejaste solo. No sabés lo que fue el del abuelo, ahí nos echaron a todos. Se terminó el cuento, todo. Fue el último chiste, relató Óscar Ruggeri en el pase entre ESPN F90 y el encuentro entre San Lorenzo y Arsenal de Sarandí, momentos antes del descuido de Nembro al aire El del abuelo... ¿te acordás el del abuelo? Ahí picaste, te fuiste y me dejaste solo. No sabés lo que fue el del abuelo, ahí nos echaron a todos. Se terminó el cuento, todo. Fue el último chiste, relató Óscar Ruggeri en el pase entre ESPN F90 y el encuentro entre San Lorenzo y Arsenal de Sarandí, momentos antes del descuido de Nembro al aire

image.png Programa "El equipo de Primera", donde los chistes subidos de tono estaban "permitidos", acorde a la época. (Foto: Captura Infobae).

Las reacciones a Niembro en Gimnasia-Racing

Tras la victoria de Gimnasia de La Plata por 3 a 1 ante Racing por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, la gente volvió a pegarle a Fernando Niembro, en las redes sociales.

