Otros, en la red social del pajarito, mencionan una supuesta contradicción por la banca de Neymar para con Bolsonaro. "Neymar que se crió en una favela en su Brasil natal y sufre el racismo en los campos de fútbol europeos pide el voto para el ultraderechista Bolsonaro".

https://twitter.com/FonsiLoaiza/status/1575774541493796865 Hace 2 meses la "justicia" en el Brasil de Bolsonaro suspendió la investigación contra Neymar por evasión fiscal de 35 millones de euros. Hoy Neymar publica su apoyo en las elecciones al ultraderechista Bolsonaro. pic.twitter.com/V8GSQ4opzL — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 30, 2022

El 10 brasileño, que estará en el Mundial de Qatar 2022, le había brindado su respaldo al titular del poder ejecutivo. Ney se encontró en 2019 con el presidente, durante la Copa América que ganó la Verdeamarela, y se demostraron todo su afecto en la previa de la semifinal ante Argentina, disputada en Belo Horizonte.

Infobae aportó que, durante la pandemia de COVID-19, el talentoso jugador había insinuado en sus cuentas de redes sociales que ya no iba a apoyar a Jair Bolsonaro, quien no está inoculado contra el coronavirus y quien se jactaba de no cumplir los protocolos de salud mientras la enfermedad se propagaba.

De igual manera, el ex Barcelona no solo apoyó a la máxima autoridad de Brasil, sino que también le agradeció por su visita en la sede del instituto "Neymar Jr".

Le agradezco su ilustre visita. Desearía estar allí; desafortunadamente estoy muy lejos. Pero estaré con usted en la siguiente. Estoy muy feliz porque usted está allí. Usted sabe que estoy muy orgulloso de usted, manifestó Le agradezco su ilustre visita. Desearía estar allí; desafortunadamente estoy muy lejos. Pero estaré con usted en la siguiente. Estoy muy feliz porque usted está allí. Usted sabe que estoy muy orgulloso de usted, manifestó

image.png Neymar Jr y Jair Bolsonaro.

