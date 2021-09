Mundial cada 2 años: Conmebol y la UEFA rechazan

Dentro de esta lista de propuestas e innovaciones de Wenger,está la idea de ventanas de 1 mes para las clasificaciones a la Copa del Mundo en marzo y/o octubre, así los clubes no pierden a los jugadores tantas veces por año.

image.png Arséne Wenger, ex entrenador y gloria del Arsenal de Inglaterra. Propone disputar el Mundial cada 2 años.

Rechazo de las Ligas Europeas

El día de ayer (9/09), las Ligas Europeas sacaron un comunicado en conjunto, declinando el proyecto de la FIFA mediante un comunicado:

"La mesa de directores de las Ligas Europeas se juntó hoy en Nyon, Suiza. En esta ocasión las ligas se opusieron a cualquier propuesta para organizar el Mundial cada dos años de forma firme y unánime“.

“Las Ligas trabajarán junto al resto de partes interesadas para evitar que los órganos de gobierno del fútbol tomen decisiones unilaterales que perjudiquen al fútbol nacional, que es la base de nuestra industria y de suma importancia para los clubes, jugadores y aficionados de toda Europa y del mundo”.

"El calendario del fútbol definitivamente requiere el acuerdo de todas las partes interesadas y sólo puede ser el resultado de un equilibrio sutil entre clubes y las selecciones nacionales de fútbol, y entre el fútbol de clubes nacional e internacional”.

La nota fue firmada por:

LaLiga,

Premier League,

Bundesliga,

Serie A,

Liga Portugal,

French LFP,

Russian Premier League,

Swiss Football League,

Swedish League,

Danish League,

Romanian LPF,

Polish Ekstraklasa,

EFL.

El Consejo de Directores esta formado por Javier Tebas (LaLiga), Matheu Moreuil (Premier League), Angsar Schwenken (Bundesliga), Luigi Di Siervo (Serie A), Pedro Proença (Liga de Portugal), Julien Taieb (LFP Francesa), Sergey Pryadkin (Liga Rusa), Claudius Schäfer (Liga Suiza), (Liga Sueca) (Liga Danesa) (Liga Rumana), Marcin Animucki (Liga Polaca), John Nagle (Liga Inglesa).

Rechazo de UEFA

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA (Unión de Federaciones Europea de Fútbol) se mostró reacio frente a la FIFA y al Mundial cada 2 años:

No vinieron, no llamaron, no recibí una carta ni nada. Solo lo leí en los medios No vinieron, no llamaron, no recibí una carta ni nada. Solo lo leí en los medios

Asimismo, lamentó la falta de comunicación de la FIFA. "Espero que entren en razón, porque no veo el enfoque correcto. Han ido a todas a hablar del asunto excepto con las confederaciones. No vinieron, no llamaron, no recibí una carta ni nada. Solo leí en los medios", explicó el dirigente y abogado esloveno en el periódico 'The Times'.

Ceferin advirtió que una Copa del Mundo cada 2 años "mataría al fútbol" y criticó a la FIFA por hacer público su plan antes de mantener conversaciones con la UEFA. Lord Coe, presidente de World Athletics, también advirtió que este plan dañaría los Juegos Olímpicos.