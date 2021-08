Motín de jugadores de la Selección argentina en la Premier

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1431323483892502529 #Video Desde Francia, Christian Martin nos adelanta la postura que tomarán los jugadores argentinos ante la decisión de algunas ligas en no cederlos a la triple fecha de Eliminatorias. https://t.co/c7mtOG3NRE — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 27, 2021

La versión, aún no confirmada, destaca que los jugadores argentinos en Inglaterra se comunicaron con otros compañeros de la Selección de AFA en Europa para sumarlos a su decisión, que no involucra a los jugadores en la Liga 1, de Francia, que no impuso restricciones a los jugadores, motivo por el cual Lionel Messi y sus compañeros del Paris Saint Germain no tienen dificultades y volarán en el avión del capitán de la Selección.