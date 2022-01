Montengro rechazó a Monzón como DT: las razones

Con cierta queja, se dirigió a Montenegro, actual asesor deportivo del Rojo: “Hablé con Rolfi Montengro y le dije que se manejó desprolijo respecto a mi situación y que, de esta manera, estaba comenzando mal su trabajo en Independiente. Nos veíamos todos los días y me enteré de mi no renovación por los medios. No me fue de frente. Él me lo reconoció”.

ROLFIMONTENEGROFALCIONIFOTO2.jpg Daniel Montenegro quedó en el foco de la polémica en Independiente tras la salida de Julio César Falcioni y Pedro Monzón lo acusó de faltarle el respeto.

Por lo tanto, aseguró que conoce “mucho a Eduardo Domínguez” y que “es un entrenador que está capacitado para dirigir a un grande como Independiente”. “Ojalá le vaya muy bien”, declaró Falcioni, que terminó tomando el lugar que dejó vacante en Colón.

Tras estas declaraciones, el que está más que furioso es Pedro Damián Monzón, uno de los ídolos históricos del Independiente, que según manifestó fue descalificado por el “Rolfi” Montenegro cuando se ofreció para comandar la Reserva.

El sueño de Monzón siempre fue ser el entrenador de Independiente y entre 2003 y 2021 ha construido una trayectoria a través de diversos clubes, sobre todo del fútbol argentino, donde se fogueó para que el día de mañana su deseo se haga realidad. Sin embargo, el mismo se derrumbó cuando Daniel “Rolfi” Montenegro, nuevo mánager del Rojo, le manifestó que “no estaba capacitado para dirigir ni a la reserva”.

El Rolfi Montenegro arribó a Independiente como nuevo mánager y fue uno de los principales impulsores en la determinación de no renovar el contrato de Julio César Falcioni como DT, algo que también influyó en Monzón. Sin embargo, el “Moncho” admitió: “No estoy enojado con él. Lo llamaron para tomar decisiones y me dijo en la cara que no era de su perfil. Tengo que aceptar su decisión”.

“Hace unos días hablé para ser el DT de la Reserva, hablamos mucho y quedamos en volver a hacerlo. Hace unas horas charlamos y Montenegro me dijo que no estaba capacitado”, señaló, decepcionado por la respuesta y molesto con la propuesta que posteriormente le hicieron para que continuara en la institución: “Me ofrecieron otro rol en el club pero era una falta de respeto. Me ofrecieron estar al lado de un coordinador, pero no iba a cobrar un sueldo sin trabajar. Nunca fui ni seré ñoqui”.

“Yo me siento capacitado para dirigir la Primera. Hasta el último día de mi vida voy a seguir soñando con ser el DT de Independiente. Hace 20 años que lucho por eso”, cerró el “Moncho”, que, dada la llegada de Eduardo Domínguez, tendrá que seguir esperando.

Una vez concretada la salida de Independiente, a Julio César Falcioni le llegó la oportunidad de dirigir a Colón de Santa Fe y no lo dudó. Y tampoco dudó en hablar con Moncho para tenerlo otro año más como ayudante de campo, aunque este se negó. “Me dolió decirle que no a Falcioni porque tengo mucho cariño hacia él. Voy a estar agradecido de por vida pero quiero ser el uno, quiero dirigir”, explicó.