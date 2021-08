Misil a los amigos de Juan Román Riquelme: "Russo no elegía"

“Miguel (Russo) no tenía autonomía para poder elegir el plantel, lo dije hace un año. Todo lo manejaba el Consejo de Fútbol. Yo no sé si Miguel podía decir ‘tráiganme a tal y se lo traían’. Primero le dicen ‘jugá con los chicos que no hay problemas’, pero si no se dan los resultados te tenés que ir”, reveló este miércoles (18/8) Hugo Gottardi, colaborador del exDT de Boca y campeón junto con Russo cuando consiguieron la última Copa Libertadores para el club, en 2007. La mención al Consejo del Fútbol es también una acusación contra Juan Román Riquelme, a quien responde ese cuerpo integrado por amigos del exfutbolista.