Luego de ese corto paso por la Argentina, Miguel Borja regresó a Colombia para vestir la camiseta de Independiente Santa Fe y regresó un semestre al Cortuluá para elevarse a lo más alto del fútbol colombiano. Sus 19 goles en 21 presentaciones fueron suficientes para Atlético Nacional, institución que lo fichó con los ojos puestos en lograr la Copa Libertadores 2016. Los cuatro goles de su equipo en la semifinal contra San Pablo y el gol de la victoria en la vuelta de la final contra Independiente del Valle respondieron ese interés en la conquista que compartió con el -ahora- arquero de River, Franco Armani, dirigido por el propio Gallardo desde su llegada en 2018.

Miguel Angel Borja en Atletico Nacional -HD-

Sin embargo, el camino de Miguel Borja le tenía otra alegría que casi termina en tragedia con El Verde Paisa. Luego de consagrarse campeón de la Copa Colombia 2016 en la final frente a Junior, una mujer hincha de ese equipo pasó los controles policiales, ingreso al vestuario e intento apuñalar al futbolista, él mismo narró esa situación en una entrevista con El Espectador tiempo atrás:

"No entiendo por qué llegó a entrar una mujer con un arma al estadio. Afortunadamente ya pasó. Será Dios quien la juzgue a ella. Apenas sentí el pinchazo me di cuenta de que me había rayado. Inmediatamente me doy vuelta y veo que ella sale corriendo haciéndome un gesto como diciendo esto te pasa por ganarnos. Igual pienso que la principal responsabilidad la tiene la policía. ¿Cómo es posible que una persona armada entre a un estadio? Yo jamás provoqué a la gente, solo estaba con mi familia en el terreno de juego" "No entiendo por qué llegó a entrar una mujer con un arma al estadio. Afortunadamente ya pasó. Será Dios quien la juzgue a ella. Apenas sentí el pinchazo me di cuenta de que me había rayado. Inmediatamente me doy vuelta y veo que ella sale corriendo haciéndome un gesto como diciendo esto te pasa por ganarnos. Igual pienso que la principal responsabilidad la tiene la policía. ¿Cómo es posible que una persona armada entre a un estadio? Yo jamás provoqué a la gente, solo estaba con mi familia en el terreno de juego"

Miguel Borja, agredido con arma blanca durante celebración de Copa Águila Miguel Borja, agredido con arma blanca durante celebración de Copa Águila">

El dinero del fútbol brasileño demoró un semestre en sacarle la gema de las manos a Atlético Nacional para recalar en Palmeiras en febrero de 2017. Tres años después, Miguel Borja, quien jugó un minuto con su selección en el Mundial de Rusia 2018, comenzó a ser prescindible para el bicampeón de la Copa Libertadores y lo cedió al Junior -le anotó dos goles a River en la fase de grupos de 2021-. A su regreso, volvió a prestarlo al Gremio y el elenco de Barranquilla decidió adquirir la mitad de su ficha a principio de este año por tres millones de euros.

Miguel Borja es el 3º goleador histórico en torneos de la CONMEBOL con 38 tantos (23 fueron en la Copa Libertadores y los 15 restantes en la Sudamericana)

Miguel Borja anotó en River y explicó el origen del festejo de "El Colibrí"

Miguel Borja cerró la goleada de River frente a Aldosivi y lució el festejo del Colibrí, particular celebración del goleador que implica un veloz movimiento coordinado de sus pies y sus brazos extendidos y que tomó trascendencia cuando se lo hizo frente a frente al Dibu Martínez en la definición por penales entre Argentina y Colombia en la Copa América 2021 y el colombiano ya había brindado detalles tiempo atrás del origen de este festejo:

“Mi hijo Samuel hace muchas celebraciones y me dijo que me inventara una nueva y la hicimos, se llama ‘El Colibrí’” “Mi hijo Samuel hace muchas celebraciones y me dijo que me inventara una nueva y la hicimos, se llama ‘El Colibrí’”

Miguel Borja llegó a River: Todos sus títulos

Independiente Santa Fe

Superliga de Colombia 2015

Copa Sudamericana 2015

Atlético Nacional

Copa Libertadores 2016

Copa Colombia 2016

Palmeiras

Brasileirao 2018

Junior

Superliga de Colombia 2020

