Mientras presenta a Edinson Cavani, Boca busca otro refuerzo

El otro nombre que surgió es el del campeón del mundo, Alejandro Papu Gómez, quien aún milita en el Sevilla, pero esta posibilidad luce más complicada teniendo en cuenta que el jugador está cómodo en el fútbol europeo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjuegosimple__%2Fstatus%2F1686102208650031104&partner=&hide_thread=false Boca Juniors busca cerrar en las próximas horas un nuevo refuerzo. Es un mediocampista ofensivo que juega en el exterior. La idea es anunciarlo después del partido de ida ante Nacional.



vía @JulioPavoni | @Augustocesar22 pic.twitter.com/ISyYjsoeWW — JS (@juegosimple__) July 31, 2023

Edinson Cavani llegó a la Argentina y le tiró flores a Boca: "Es el más grande de América"

El Matador aterrizó en Uruguay -previa escala en San Pablo- alrededor de las 10 de la mañana. Al las 13:30 salió desde Montevideo y arribó a Buenos Aires cerca de las 14. Pasadas las 15.30, emprendió rumbo a La Bombonera, donde tendrá su bienvenida formal.

"Estoy feliz por muchos motivos. Boca es el más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo. Llegar a un club como esos siempre te motiva. Siempre había un contacto y una posibilidad de poder volver. Gracias a Román que estuvo presente en varios momentos. Tomé la decisión de venir a Boca para estar cerca de casa", expresó Cavani al llegar a su país de origen, antes de partir a la Argentina.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fla12tuittera%2Fstatus%2F1686075608944525312&partner=&hide_thread=false LOCURA CAVANI Y LOS HINCHAS DE BOCA



Dale Boca, dale Bopic.twitter.com/6gcFNuV2vB — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) July 31, 2023

"Es una emoción agarrar un número que usaron jugadores históricos del club. Es lindo ponerme el número que se pusieron los ídolos del club. A mí el número no me va a impedir nada, no me va a hacer jugar más o menos. Pero es una responsabilidad cuidarla, defenderla y llevarla a lo más alto", destacó el goleador respecto a ser el nuevo usuario de la dorsal número 10.

