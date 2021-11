Messi quejoso y Otamendi regalado: Argentina posterga Qatar

Argentina y Brasil se enfrentaron por primera vez en San Juan, donde la “Albiceleste” continúa invicta: jugó seis partidos (cuatro amistosos y dos oficiales), ganó cinco y empató uno.

ARGENTINAVSBRASILEMPATESANJUANFOTO2.jpg Argentina, con un Lionel Messi que protestó demasiado y codazo de Nicolás Otamendi, empató 0-0 con Brasil y postergó el pase a Qatar 2022. (Foto: Télam)

Argentina tomó rápidamente la iniciativa manejando la pelota aunque, con el correr de los minutos, el encuentro se tornó demasiado disputado desde la mitad de cancha. Poco a poco, la “Albiceleste” empezó a dar algunos vestigios de querer abrir el marcador con un centro de Ángel Di María tras ser asistido por un pase de Lionel Messi que quedó en las manos del arquero Alisson Becker.

Al margen de eso, en ambos seleccionados primó la presión y la contra presión desde el medio campo pero por un período de tiempo no hubo claras ocasiones de peligro. Además, tanto Argentina como Brasil no se daban tregua, no querían regalar espacios y no cedían en las marcas.

A pesar de tanta fricción, Rodrigo De Paul estuvo cerca de poner en ventaja a la “Albiceleste” luego de un tiro libre de Messi que no contó con espacios para rematar al arco de Alisson. En tanto, Lucas Paquetá le envió un pase preciso a Vinicius Júnior que descargó un tiro que no llevó peligro a la valla de Emiliano “Dibu” Martínez. Al rato, Matheus Cunha sorprendió con un disparo de casi 50 metros que pasó por arriba del travesaño de “Dibu” Martínez.

A partir de estos contragolpes, Argentina quedaba completamente descompensaba en el fondo permitiéndole a la “Verdeamarelha” mostrar una efímera mejoría que rápidamente fue desactiva por la “Albiceleste” con un disparo corto de Lionel Messi que despejó Marquinhos en la puerta del área mientras que Lautaro Martínez sorprendió con dos fuertes remates que despejaron Marquinhos y el guardavalla Alisson Becker.

Cuando transcurrían los 32’, explotó una de las primeras polémicas de la noche a raíz de una infracción que Messi le cometió a Danilo tras una asistencia de Lautaro Martínez que no pudo definir al arco de Alisson. Por lo tanto, a los 33’, estalló otra polémica a causa de un tremendo codazo que Nicolás Otamendi le propinó a Rafinha que mereció la expulsión directa, algo que no tuvo en cuenta el árbitro uruguayo Andrés Cunha ya que no fue advertido por el VAR.

https://twitter.com/ConclusionRos/status/1460766449677619201 Zafó de la roja: el tremendo codazo de Nicolás Otamendi que hizo sangrar el rostro de Raphinha. La jugada fue revisada por el VAR, pero el árbitro uruguayo Andrés Cunha no tomó resoluciones. pic.twitter.com/nIYdbQZAaG — Conclusión (@ConclusionRos) November 17, 2021

El cierre se tornó demasiado equilibrado y parejo porque Fred estuvo apunto de poner en ventaja a Brasil con un disparo que controló sin problemas “Dibu” Martínez mientras que Rodrigo De Paul sacó un tiro de media vuelta que forzó el despeje de Alisson Becker; en el final, Lucas Paquetá se hizo acreedor de la tarjeta amarilla porque no le quiso dar la pelota a Leandro Paredes para realizar un tiro libre y Alisson debió ser atendido por los médicos tras chocar contra Otamendi luego de un tiro libre de Lionel Messi.

En la instancia decisiva, Brasil lució mucho más recuperada física y anímicamente, le aplicó a la Argentina fuerte presión en el medio que la obligó a retroceder con las corridas de Paquetá y un peligroso tiro libre de Rafinha que capturó Fred y lanzó un tiro que pegó en el travesaño de “Dibu” Martínez.

Por eso, la “Verdeamarelha” acorraló a la “Albiceleste” y, a los 19’, Vinicius Júnior se lució con una jugada extraordinaria en la que levantó la pelota con ambas piernas sobre la marca de Nahuel Molina y le sirvió un pase a Matheus Cunha que remató desviado.

https://twitter.com/TyCSports/status/1460778592598691840 ¡AH, LO QUE TIRÓ VINICIUS!



Tremendo lujo del delantero brasileño contra Molina. pic.twitter.com/dDqik2XeIz — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2021

A poco de la sentencia, el partido se tornó “picado”, con muchas infracciones y muchas protestas de los jugadores de ambos equipos. En esas bruscas acciones, Vinicius Júnior descargó un remate que atajó Emiliano “Dibu” Martínez.

En el epílogo, Lionel Messi, en tres oportunidades, forzó las reacciones de Alisson que, en el último minuto, se le escapó una pelota que capturó Joaquín Correa que “arañó” la victoria sobre la hora que podría haberle dado la clasificación directa a Qatar.

Finalmente, Argentina, con Messi, no pudo ganarle a Brasil que, con la ausencia de Neymar, mantuvo el invicto y jugó tranquilo por ya estar clasificado. En otras palabras, la “Albiceleste” no pudo sellar la clasificación y ahora deberá esperar hasta el año próximo.

