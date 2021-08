Messi: "Me gustaría haberme despedido de otra manera"

Hoy me toca despedirme de esto. Llegué con 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer, con 3 catalanes-argentinos y no puedo estar más orgulloso de lo que hice y viví en esta ciudad, y estoy convencido que tras unos años fuera voy a volver, porque es nuestra casa. Me queda agradecer todo lo vivido. Compañeros, excompañeros y la gente del club. Crecí con los valores de este club y siempre traté de manejarme con humildad y respeto y espero que eso sea lo que quede de mí a parte de todo lo que hemos ganado con el club. Hoy me toca despedirme de esto. Llegué con 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer, con 3 catalanes-argentinos y no puedo estar más orgulloso de lo que hice y viví en esta ciudad, y estoy convencido que tras unos años fuera voy a volver, porque es nuestra casa. Me queda agradecer todo lo vivido. Compañeros, excompañeros y la gente del club. Crecí con los valores de este club y siempre traté de manejarme con humildad y respeto y espero que eso sea lo que quede de mí a parte de todo lo que hemos ganado con el club.