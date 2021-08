Mercado de pases: último día, fichajes y el minuto a minuto

Por otra parte; el Real Madrid, en medio de la eterna novela de Mbappé, cerró el fichaje de otro francés. Se trata de Eduardo Camavinga, quien sorpresivamente y sin mucho protocolo fue anunciado para reforzar el mediocampo madrileño. Los trámites entre el Real Madrid y Rennes (ex club de Camavinga) ya se firmaron para cerrar la operación en 31 millones de euros.

Cristiano Ronaldo, Cavani y Joao Félix

La Juventus ya se dejó atrás la ida de Cristiano Ronaldo y oficializó la llegada de Moise Kean, delantero de 21 años, salido del club y con pasado en PSG, entre otros.

Por su parte, Cristiano Ronaldo se autopresentó con un posteo de Instagram en su nuevo equipo, el Manchester United.

Todos los que me conocen saben sobre mi amor por Manchester United. Los años que pasé en este club fueron absolutamente asombrosos, y el camino que recorrimos juntos fue escrito con letras de oro en la historia de esta gran y sorprendente institución”. Ni siquiera puedo empezar a explicar lo que siento en este momento, viendo el anuncio de mi regreso a Old Trafford en todo el mundo. Es como un sueño hecho realidad. A pesar de todas las veces que jugué contra Manchester United siendo rival, siempre recibí el cariño y el respeto de todos los fanáticos. ¡De esto están hechos los sueños! Todos los que me conocen saben sobre mi amor por Manchester United. Los años que pasé en este club fueron absolutamente asombrosos, y el camino que recorrimos juntos fue escrito con letras de oro en la historia de esta gran y sorprendente institución”. Ni siquiera puedo empezar a explicar lo que siento en este momento, viendo el anuncio de mi regreso a Old Trafford en todo el mundo. Es como un sueño hecho realidad. A pesar de todas las veces que jugué contra Manchester United siendo rival, siempre recibí el cariño y el respeto de todos los fanáticos. ¡De esto están hechos los sueños!

cris.jpg La foto que Cristiano Ronaldo publicó en su cuenta de Instagram. Mercado de pases.

Barcelona busca un delantero y todas las miradas apuntan a Madrid: suena Joao Félix, el delantero portugués de Atlético. De todas maneras, no parece ser una transferencia sencilla. Según fuentes consultadas por el diario catalán Mundo Deportivo, en el club colchonero descartan cualquier tipo de posibilidad en ese sentido. El Barcelona habría ofrecido un trueque Antoine Griezmann-Joao Félix para reflotar el deseo de Ronald Koeman y contar con Félix.

Recordemos que Joao Félix fue la contratación más cara en la historia del Atlético Madrid, por una suma de 127 millones de euros y lo consideran muy importante en el equipo de Diego 'Cholo' Simeone.

Apareció el nombre de Edinson Cavani para el Barcelona. El delantero uruguayo fue ofrecido a la institución catalana pero el rumor duró muy poco, el Manchester United quiere contar el goleador.

Otros fichajes confirmados