Máxima tensión: chocaron 2 facciones de la barra de Racing

ENFRENTAMIENTOBARRASDERACING2.jpg 2 facciones de la barrabrava de Racing se enfrentaron en la entrada del “Cilindro” en la previa del duelo ante Newell’s que dejó 29 detenidos. (Foto: Gentileza: TyC Sports)

Para ello, los barras que habían integrado la vieja LGI se juntaron en las torres de Dock Sd, juntaron gente del barrio Las Casitas, de Los Homeros y empezaron a pergeñar la vuelta. Primero eligieron el nombre: La banda del Negro Ramos, apodo de un mítico barra llamado Andrés Améndola fallecido hace casi una década, que era respetado en la tribuna en la época en que reinaban El Cordobés, Cacho Ciudadela, el gordo Chony, la Rumbera y Balá. Después sumaron gente de la zona Oeste del Conurbano y convocaron a Majin Buu, un barra que nunca fue detenido aunque había quedado en la mira de la Justicia en la causa por presunta asociación ilícita de la barra de Racing después de que se interceptara un mensaje de Facundo Repetto contando cómo habían ganado la barra: “Agarramos hace cuatro meses. Mi tío es el uno (por Josi) y abajo estamos dos. Yo y un chabón que es un asesino famoso, el Majin Buu. Echamos a muchos, palo y palo a los de Corina que no se querían ir y trajimos a este chabón repicante. Ya armamos una gran banda, al principio éramos 40 chabones y hoy somos más de 300. Además tuvimos la bendición del Huevo y el Paragua (los ex líderes Raúl Escobar y Medina Lopetegui). El Huevo me regaló su cadena y me dijo ‘ahora tenés que estar vos, sino esto se va a la B’. Y ahí arrancamos”. En otro contexto al de ese audio, la presencia de Majin Buu y el resultado del reclutamiento le dieron a la facción el impulso para apostar a recuperar el centro de la popular.

Ambas facciones se venían amenazando hace días y ahora pasaron a los hechos. En el partido entre la Academia y Cuiabá por la Sudamericana, del miércoles 13/04, se escuchó con fuerza un “Somos los pibes de Racing, se la aguanta de verdad, y al que tenga alguna duda, que nos venga a buscar”. En ese mismo partido ante Cuiabá, cuando comenzó a correrse el rumor de que la banda disidente, La banda del Negro Ramos, tenía intenciones de ocupar la tribuna que antes era para los visitantes. Por este motivo, Los Pibes de Racing, la barra que hoy maneja la tribuna escoltada la facción Corina, entre otras, decidieron ubicarse en las dos cabeceras para mandar un claro mensaje, según informó una nota publicada por el Diario Deportivo Olé.

Luego de eso, el sábado 16/04 apareció una bandera en el ingreso al Cilindro, con una clara amenaza. Ni ortivas ni multicamisetas. Nosotros somos Racing. Si no entramos, hay balas para todos. LBDNR”, decía la bandera que colgaron a la madrugada, previo al partido frente a Unión. Tal como explicó Gustavo Grabia en TyC Sports, LBDNR es La banda del Negro Ramos, un desprendimiento de la antigua Guardia Imperial que actualmente se encuentra en la disputa por el retorno al poder con Los Pibes de Racing, dueños hoy de la popular de Racing. Esto parece ser la primera disputa pero no la última.