Mauro Icardi a la Juve para que Morata vaya al FC Barcelona

Morata

Laporta quiere a Álvaro Morata aprovechando que éste quiere irse de la Juventus. Si bien el entrenador Massimiliano Allegri aseguró que Morata sigue en Turín, según la web barcelonista Sport.es, "la realidad es que el equipo italiano le dará el OK a salir si acaba llegando a un acuerdo con el PSG para conseguir el préstamo de Mauro Icardi. Hay negociaciones intensas, pero todavía no se ha sellado el acuerdo aunque las piezas van encajando y Morata se acerca al Barça.

El principal aliado del Barça ha sido el propio Morata, quien ha comunicado su deseo de salir sí o sí en este mismo mercado. La Juve no tiene previsto pagar su opción de compra a finales de temporada, pero antes quería buscarle un recambio para dejarle marchar y su opción siempre ha sido Icardi, aunque el PSG no lo está poniendo fácil. Por ahora Juve y PSG estarían de acuerdo en un préstamo pero el club parisino quiere incluir una opción de compra obligatoria, algo que la Juve no acepta. Las negociaciones parecían rotas, pero el interés de Icardi en regresar a Italia ha hecho reabrir el caso y es probable que se llegue a un acuerdo.

En el momento que se llegue a un entente por Icardi, la Juve liberará a Morata y el resto de la operación con el Atlético de Madrid está muy avanzada. El Barça quiere una cesión de año y medio por Morata y el Atlético prefiere venderle, aunque parece que se podría llegar a una solución mixta con una cesión pagada por el Barça. Es cierto que el tiempo apremia, pero este impasse también le viene bien al club blaugrana para dar salida a varios jugadores y ampliar su límite salarial con el objetivo de inscribir al delantero de la Juve. (...)".

Wanda Nara Mauro Icardi Mauro Icardi quiere volver a Italia y negocian el préstamo. Wanda Nara intenta salir del PSG.

Salarios

En medio de la gimnasia de Laporta para que le cierren los números se filtró 'data' sobre los salarios que paga el club, provocando una tormenta interna.

La plantilla del FC Barcelona sigue teniendo sueldos más elevados que los otros equipos españoles, demostración del desequilibrio en que había incurrido el club en la 'etapa Messi'. En el programa Onze, el periodista Lluis Canut dio la lista de los jugadores de la plantilla azulgrana que más ingresan anualmente.

El mejor pagado ahora es Gerard Piqué, quién antes de diferir su sueldo tenía una ficha anual de 28 millones de euros brutos. Si bien él accedió a bajarse el sueldo en verano, según cuenta Canut, Piqué cobró el 100% a causa de a una 'prima de fidelidad', una fórmula que premia al jugador si termina el contrato que había acordado.

Tras Piqué, los que más cobran son Sergio Busquets (23 millones) y Jordi Alba (20 millones) mientras que Umtiti (20 millones), Ter Stegen (14 millones), Coutinho (16 millones) y Dembélé (12 millones) son los jugadores que les siguen. El otro capitán, Sergi Roberto, estaría igual que el francés con 12 millones.

Esta lista es después de un mercado de fichajes donde el conjunto azulgrana perdió a Leo Messi que cobraba 135 millones de euros brutos y a Griezmann, que cobraba 21. Los elevados sueldos de la plantilla azulgrana es una de las cuentas pendientes que está intentando solucionar la Junta Directiva de Joan Laporta.

Comunicado

FC Barcelona ha aclarado que la información sobre sus sueldos "no ha sido, en ningún caso, suministrada por el Club y se ignora su origen" y que "las cantidades a las que hace referencia la información son erróneas, no se ajustan a la realidad".

FC Barcelona también manifiesta que "es falso que los jugadores aludidos sólo hayan diferido el 100% de su salario. Los Sres. Piqué, Busquets y Alba renunciaron a parte de su sueldo cuando firmaron la última renovación contractual el pasado verano".

Ante esta situación, el club considera "improcedente y poco profesional" las informaciones que han salido respecto los sueldos de los jugadores del primero y que se ha actuado "con mala fe cuando se ofrece esta información como cierta y veraz".

Para finalizar, el club lamenta que se faciliten datos de este tipo "que afectan al derecho personal de los jugadores y que merecen, cuando son ciertos, la más alta confidencialidad".