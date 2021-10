"Mauricio Macri echó a Nacho Villarroel del PRO por River"

Declaraciones

"River está en formación, le falta tiempo. Dada la crisis económica, la pandemia, y antes también, tenés q estar armando equipos Constantemente. Gallardo siempre pudo hacer eso. Nuestra relación (con Marcelo Gallardo) es muy buena".

También, recordó el episodio del gas pimienta entre Boca y River en 2015, disputado en La Bombonera.

Berni se metió a decirles a los jugadores que iban a estar a resguardo. Luego de el gas pimienta, nos fuimos al Monumental, nos pusimos a comer y al día siguiente le llevamos a la Conmebol todos los detalles médicos. Berni se metió a decirles a los jugadores que iban a estar a resguardo. Luego de el gas pimienta, nos fuimos al Monumental, nos pusimos a comer y al día siguiente le llevamos a la Conmebol todos los detalles médicos.

D'Onofrio continuó:

"La mañana siguiente del River- Boca, el presidente de Boca me llama y me pide perdón. Después, me estaban pegando él y Arruabarrena por todas partes en los medios."

image.png Superclásico de 2015 entre Boca y River, suspendido por ataque a los jugadores de River con gas pimienta.

"Cuando llegamos a River nombrar a un manager era como decir "que no sirve en la argentina", ironizó D'Onofrio.

Lo primero que hice cuando llegué a River fue llamar a Enzo (Francescoli). Yo siempre trato de rodearme de los mejores."

El mandatario de River también recordó la época de la presidencia de Carlos Menem.

Tener el 1 a 1 era muy bueno, ahora es muy difícil la cuestión económica por la pandemia, el contexto Tener el 1 a 1 era muy bueno, ahora es muy difícil la cuestión económica por la pandemia, el contexto

"Vos tenés que comprar para vender me decían (Gallardo y Francescoli). Estábamos en Los Ángeles, en la pretemporada, y Gallardo quería a Paulo Díaz porque preveía que Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta se podían ir, y pasó. Tenes q comprar para poder vender me dijeron Marcelo y Enzo".

image.png Rodolofo D'Onofrio recordó la época del "1 a 1" de Carlos Menem.

La entrevista continuó junto a Mariano Closs y toda la mesa.

"Barcelona sacó a Messi y Luis Suarez porque no le daban los números, el Real Madrid no incorporó nada". En referencia a los clubes más grandes de España.

Es mas barato comprar un jugador afuera que acá (Argentina), porque afuera también pagas a dólar oficial Es mas barato comprar un jugador afuera que acá (Argentina), porque afuera también pagas a dólar oficial

"De 10 millones de dólares que conseguimos por ventas, nos quedamos solo con 4 millones porque todo entra por dólar oficial".

La guardia alta

Rodolfo D'Onofrio fue consultado sobre la famosa frase de Marcelo Gallardo, a principios de 2018.

"La guardia alta fue una forma de defendernos y surgió en la época que en las canchas de fútbol se insultaba al Presidente de la Nación (Mauricio Macri)".

Mientras los árbitros se equivocaban en un partido con Godoy Cruz con nosotros, el Presidente de la Nación invitaba a Guillermo Barros Schelotto a comer a la Casa Rosada Mientras los árbitros se equivocaban en un partido con Godoy Cruz con nosotros, el Presidente de la Nación invitaba a Guillermo Barros Schelotto a comer a la Casa Rosada

image.png Visita de Mauricio Macri al predio de Boca Juniors, junto a Daniel Angelici y Guillermo Barros Schelotto (presidente y director técnico de Boca Juniors) en aquel entonces.

La continuidad de Marcelo Gallardo

Es el gran interrogante que tiene el Mundo River a día de hoy. Rodolfo D'Onofrio fue interrogado en torno al caso.

"River ya la ofreció a Marcelo Gallardo la idea de continuar, pero es una decisión personal. Yo deseo q continúe".

image.png Marcelo Gallardo y Rodolfo D'Onofrio.

El vínculo contractual de Marcelo Gallardo con River termina en diciembre de 2021.