Matías Lammens se aleja de San Lorenzo: "Mi ciclo terminó"

Pero la tensión en Bajo Flores continúa, con una dirigencia que deberá resolver los desastres del club cuanto antes.

San Lorenzo no tiene técnico (se fue Pedro Troglio) y no tiene manager (se fue Mauro Cetto).

image.png Momento delicado el de San Lornezo (NA).

Matías Lammens

El vicepresidente 2° del 'Ciclón' habló en diálogo con La Nación y le puso fin a su conducción en el club.

Mi ciclo en San Lorenzo ya se terminó, yo siempre voy a estar cuando San Lorenzo me necesite, pero mi idea no es participar de las elecciones por supuesto que siempre voy a estar cerca del club y en cualquier situación que yo pueda estar cerca de San Lorenzo, lo estaré, sostuvo

Y, al igual que en su carta en redes sociales, volvió a pedir por los comicios:

"Ante la renuncia de Marcelo (Tinelli), yo creo que lo mejor es que el club vuelva a elegir sus autoridades. Lo mejor es legitimar las autoridades nuevamente. Lo más importante hoy es llamar a un gran consenso que le permita al club y que le permita también a quienes hoy dirigen el club, teniendo un mercado de pases y tener también una elección del próximo cuerpo técnico para tener un buen segundo semestre. Hay que normalizar la situación instittucional".

"Siempre voy a estar para cuando San Lorenzo me necesite, es mi casa, pero no voy a participar nuevamente de las elecciones del club", concluyó.

image.png "Mi ciclo ha terminado". Matías Lammens confirmó que no se presenterá nuevamente en el 'Ciclón'.

