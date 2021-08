Matías Lammens complicado, pero va por la vuelta del público

ESTADIOSPUBLICO2.jpg Matías Lammens adelantó que se reunirá con la AFA y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) para avanzar en el regreso del público a los estadios.

Matías Lammens reiteró que “por ahora” no está en los planes pedir la vacunación o un carnet sanitario para la entrada a las tribunas pero remarcó que es una “posibilidad”.

ESTADIOSPUBLICO3.jpg Matías Lammens adelantó que se reunirá con la AFA y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) para avanzar en el regreso del público a los estadios.

Al margen de esto, la FIFA prohibió a San Lorenzo incorporar jugadores por una deuda con Palestino de Chile por Paulo Díaz, hoy en River. En 2018 el presidente era Matías Lammens.

San Lorenzo de Almagro fue notificado este último miércoles 18/08 que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) le prohíbe incorporar jugadores en el ámbito nacional e internacional, por los próximos 3 mercados de pases. Los de Marcelo Tinelli, en uso de licencia, deberán limitarse a promocionar el semillero, lo que no está mal pero muchos dirigentes se perderán el gran negocio de las transferencias.

El TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) falló a favor de Palestino. De esta manera, el club argentino queda inhibido de incorporar futbolistas a menos que cancele la obligación con el Palestino de Chile.

Cuando Paulo César Díaz Huincales se fue a Arabia Saudita (Al Ahli pagó US$ 7 millones), ByN de Chile dejó en claro las condiciones:

https://twitter.com/CAvilaSoto/status/1027945315033337856 Paulo Díaz parte desde San Lorenzo al Al-Ahli de Pablo Guede y así dejó estipulado el expresidente de ByN Aníbal Mosa la cláusula del jugador. "Si el jugador es vendido en 5 millones de dólares o más, debe pagarse a ByN 1 millón de dólares" #LosTenores @adnradiochile pic.twitter.com/oTCTLaXat1 — C Ávila Soto (@CAvilaSoto) August 10, 2018

El presidente de San Lorenzo era Matías Daniel Lammens Nuñez, hoy día ministro de Turismo y Deportes de la Nación (fue titular de San Lorenzo desde septiembre de 2012 hasta diciembre de 2019).

Por otro lado, la institución “Azulgrana” se encuentra golpeada por la dura crisis económica y dirigencial debido a que su deuda creció por la suma de 41 millones de dólares entre 2015 y 2020.

Un análisis fino del balance presentado por la gestión oficialista -que no contó con el debido informe de la Comisión Fiscalizadora- arroja también un fuerte incremento en el pasivo del club, que alcanzó la sideral cifra de $3.938.825.807 (sí, tres mil novecientos treinta y ocho millones ochocientos veinticinco mil ochocientos siete pesos). A un dólar de $70, hablamos de USD 56.000.000 de deuda al cierre del balance. En 2015, el pasivo de la institución era de 15 millones de dólares; es decir que en los cuatro años de gestión del ahora ministro y los seis meses de gobernanza del conductor televisivo, la deuda de San Lorenzo se disparó en 41.000.000 de dólares, según dio a conocer una nota publicada por el portal Nexofin.

El balance no sólo puso sobre la mesa la situación crítica que afronta el club, sino también desnudó prácticas poco transparentes en el manejo de decenas de millones de pesos. Por ejemplo, tal como reveló el contador e integrante de la oposición, Matías Plescia, en su cuenta de la red social Twitter, hay un apartado del balance que informa una salida de $ 66.701.994 como gastos indeterminados. “No es por sueldos, no es gastos de transferencia, no son impuestos, qué son? Mostrar OTROS por ese importe en una Asociación Civil es extraño”, escribió Plescia que reprodujo el sitio Nexofin.

La venta de Adolfo Gaich al CSKA de Moscú por 8,5 millones de euros fue una bocanada financiera para el club.

El 29 enero del 2020, Marcelo Tinelli había afirmado en diálogo con el programa radial A todo ciclón: “Ya veníamos hablando de mejorar el contrato de Gaich y seguramente vamos a subir la cláusula de venta. Es una de las joyas del club y no estamos desesperados por vender”.

Sin embargo, siete meses después, el club anunciaba la venta del jugador por casi la mitad de la cláusula que el mismo Tinelli había prometido subir. La respuesta a este repentino cambio de parecer está en el balance.

“Teníamos un Pasivo Corriente al 30.06.2020 de $2.878.065.008 -es decir deuda cuyo vencimiento tiene un plazo menor al año- y solo contábamos con un Activo Corriente -ya sea en la Caja, Bancos o Créditos a cobrar menor al año- de sólo $311 millones. Por eso tuvimos que vender a Gaich a las apuradas”, explicó Plescia, en declaraciones que concedió al portal Nexofin.

Al observar el balance, uno se sorprende al ver un pasivo de $ 3.938.825.807. Al desagregar estas deudas, aparece que las deudas financieras alcanzan los $ 1.431 millones, mientras que $ 517 millones de esos $ 3.938.825.807 pertenecen a deudas comerciales, reveló Nexofin.

Luego, las deudas sociales suman $ 428 millones, las deudas fiscales $ 403 millones y “otras” deudas llegan a $ 581 millones.

Pero hay otro apartado que es fundamental destacar, ya que explica en parte una de las principales razones detrás de estos números en rojo. Dentro del pasivo, 573 millones de pesos pertenecen a juicios que el club da por sentado que deberá pagar. El club acumula deudas multimillonarias con jugadores, que se vieron obligados a iniciar acciones legales ante la falta de pagos salariales. Sólo en 2019/2020, San Lorenzo perdió $289.037.911 por juicios. “Tenemos una previsión por juicios futuros que hay una alta probabilidad de perder por $573.744.011. Hay una mini industria del juicio en el club”, denuncia Plescia que reproduje Nexofin.

Sobre este punto es necesario detenernos. San Lorenzo, a diferencia de la mayoría de los clubes argentinos, cerró múltiples contratos en dólares con jugadores que lejos están de ser estrellas deportivas que justifiquen el pago en moneda dura de sus contratos. De esta manera, sin ingresos corrientes en divisas, el club fue generando un rojo por deuda con jugadores que tampoco estaban obteniendo grandes resultados deportivos que permitieran vislumbrar una recuperación de esa inversión.

Esto llevó a que la dirigencia del club se viera empujada a sellar un acuerdo sin antecedentes con Agremiados: para saldar una deuda de diez ex jugadores, San Lorenzo aceptó comprometerse a pagar con derechos internacionales de TV y de futuras ventas de otros profesionales.

Hace cuatro meses, la institución de Boedo presentó en la noche del lunes 26/04 en la Comisión Directiva el balance 2019-2020 que arrojó pérdidas multimillonarias por $637.855.357, el equivalente a $ 1.750.000 cada 24 horas.

No obstante, aprovechando la mayoría con la que cuenta el oficialismo en la Comisión Directiva, el balance se aprobó en CD sin problemas, y su aprobación definitiva en Asamblea se pautó para el 14 de mayo, según lo publicado por el portal Nexofin.

San Lorenzo era el único club grande de la Argentina que hasta el momento no había presentado su balance de gestión 2019-2020. Por este motivo, integrantes de la oposición habían reclamado mayor transparencia, según lo publicado por Nexofin.

Pese a haber mostrado los números rojos que dejó la gestión Lammens-Tinelli en 2019-2020, los opositores denunciaron que el balance fue aprobado a ciegas. “No nos mostraron ni un solo papel”, denunció en declaraciones que reprodujo el sitio Nexofin, Matías Plescia, contador público y socio del club, identificado por muchos hinchas azulgranas por seguir de cerca los números del club.

“Se trató en Comisión Directiva y ni siquiera nos entregaron el Balance que se estaba votando. Es la primera vez que pasa algo así”, agregó Plescia en declaraciones a ese medio periodístico.

Al intentar dar con las razones de las pérdidas millonarias, la gestión actual apeló a la pandemia como la excusa perfecta. No obstante, el balance que arrojó pérdidas diarias de 1.750.000 pesos sólo incluyó tres meses de pandemia: abril, mayo y junio del 2020, reveló Nexofin.

“La excusa es pandemia y la devaluación. Este Balance de pandemia tiene sólo 3 meses. Y ya se habían cobrado todos los abonos del 2020. Y la devaluación no puede ser una excusa, si saben cómo es la economía del país. El problema es que en San Lorenzo hasta jugadores suplentes o que están por retirarse, tienen contratos en dólares (sin tope) como si estuvieran en plenitud”, denunció Plescia en declaraciones al sitio NEXOFIN.

Ante este panorama, hace seis meses atrás, Marcelo Tinelli, presentó el lunes 22/02 la maqueta del Proyecto Urbano Integral que incluye a su máximo anhelo desde el retorno de la democracia al país: un nuevo estadio en el predio de Boedo recuperado tras la expropiación de la última dictadura militar.

San Lorenzo recuperó las tierras despojadas por los militares a través de la Ley de Restitución Histórica. Con el aporte de sus socios e hinchas le compró el predio a la empresa Carrefour, que desmontó el supermercado, y finalmente hizo posesión del lugar el 1 de julio de 2019.

La presentación se produjo justo tres semanas después que el club del Bajo Flores acordara pagarles a diez ex jugadores una deuda cercana a los 200 millones de pesos con una modalidad que casi no tiene antecedentes. Lo hizo con derechos internacionales de TV y de futuras ventas de otros profesionales como ellos.

El acuerdo mediante escritura pública “casi no tiene antecedentes en la Argentina”, señaló el abogado de Agremiados, Juan Ángel Confalonieri en declaraciones que reprodujo el diario Página/12. Incluso está avalado por la AFA y la Conmebol, que le abonara a la institución de Boedo magros o tentadores ingresos.

Las partes involucradas, dirigentes y futbolistas, definieron el acuerdo como “muy bueno”. Lo elogió Sergio Marchi, el secretario general del sindicato y lo explicó más en detalle el letrado: “No es usual lo que pasó. Se firmó el 1° de febrero y si bien hubo una quita en la suma original adeudada, son casi dos millones de dólares”. La cifra global reclamada ascendía a 300 millones de pesos. Se bajó un tercio. Un par de los diez jugadores que acordaron la paga de esta forma se habían ido de San Lorenzo entre 2018 y 2019. Hace casi dos años y medio, Marcos Angeleri abandonó el club en junio de 2018. Ariel Rojas en septiembre de 2019. El resto son Adam Bareiro, Rubén Botta, Jonathan Herrera –el último en irse a fines de 2020-, Gonzalo Castellani, Gerónimo Poblete, Gonzalo Rodríguez, Alejandro Molina y Rodrigo Tapia, reveló Página/12.

San Lorenzo no hubiera podido contratar refuerzos sin el acuerdo económico. El sistema de inhibiciones vigente -que toma más fuerza en cada apertura del mercado de pases- se lo impedía. Pudo presentar el libre de deuda en la AFA porque adelantó una parte del dinero convenido. Los diez futbolistas que ingresaron en este compromiso de pago apelaron al gremio aunque hay otros que lo hicieron pero siguen en conflicto. El caso más complicado es el de Ignacio Piatti. Le rescindieron su contrato vigente y mandó una carta documento en la que invocó el decreto presidencial que suspende los despidos en el país. Es posible que todo termine en un juicio. Otros dos jugadores que tampoco están más en el plantel, Fernando Belluschi, de último paso por Lanús, y Ezequiel Ávila, en el Osasuna de España, arreglaron las deudas con el club de manera privada, según Página/12.

El convenio homologado por el cual San Lorenzo cedió sus derechos económicos de TV y de transferencias futuras fue firmado por el secretario general Miguel Mastrosimone y el protesorero Carlos Rosales aunque en las conversaciones con Agremiados también participó el presidente Marcelo Tinelli. “Nosotros sabíamos que los derechos del club estaban en condiciones de cederse y los dirigentes querían darle una solución al problema”, agregó Confalonieri que reprodujo ese medio.

El equipo que entrena Paolo Montero volvió a entrenar, tras la dura caída ante Talleres en Córdoba por 2 a 0.

El próximo compromiso será el domingo 22/08, a las 18:00, contra Argentinos Juniors en el Nuevo Gasómetro, por el certamen doméstico.