Mario Pergolini, durísimo contra Riquelme: "Es preocupante"

"Es tanto humo como un montón de otras cosas. Hacer esto nos pone en un lugar muy vergonzoso, muy estúpido. Esto lo hace Fernando Sosa, presidente creativo de Leo Burnett, que la verdad que si hace esto con los clientes saldría corriendo Leo Burnett", dijo el presentador de radio, haciendo referencia a la agencia de publicidad que armó el spot publicitario en Boca.

De ahí, la última aparición de un 'Pergolini vs. Riquelme', fue una chicana del presentador de radio al ex futbolista por la falta de sponsoreo en la camiseta de Boca Juniors.

El propio Mario Pergolini es confeso fanático de Boca y por eso se refiere a la actualidad del club constantemente. Ahora, volvió a elevar la voz con dardos teledirigidos hacia el ídolo boquense y cía.

El desgaste institucional en general de Boca es preocupante, no entiendo ni siquiera por qué presentaron a Hugo Ibarra, no sé qué necesidad tenían de presentarlo, ahí está, quedan 18 partidos todavía. Va a ser muy difícil así, inició esta mañana (21/7) en el programa 'Paren la Mano' El desgaste institucional en general de Boca es preocupante, no entiendo ni siquiera por qué presentaron a Hugo Ibarra, no sé qué necesidad tenían de presentarlo, ahí está, quedan 18 partidos todavía. Va a ser muy difícil así, inició esta mañana (21/7) en el programa 'Paren la Mano'

image.png Juan Román Riquelme (vicepresidente de Boca) y Hugo Ibarra (entrenador de Boca).

“No sabemos (hasta cuándo dirigirá). Según Ameal es para siempre, según Bermúdez es temporal. En la misma conferencia de prensa es según a quién escuchás”.

También, lanzó: "La verdad que si yo hace seis años atrás te mostraba un video de la actualidad y te decía que este era un equipo armado por Riquelme, me hubieran dicho: 'estás loco, ni en pedo Román armó un equipo así'", continuó un crítico Pergolini, acompañado por el standupero y streamer Lucas Rodríguez.

Y agregó: "Es complicado, en general es complicado, no puede ser que estén siempre peleado con los jugadores. Parece ser que lo único que importa es el momento, la coyuntura, y van armando como pueden sobre el momento y adaptándose a lo que va ocurriendo en la actualidad, y así estamos como estamos ahora. Estoy enojado. Es feo ver un equipo así".

La comunicación, otro blanco de críticas

Mario Pergolini volvió a lanzar duros juicios contra la comunicación de Boca -área en la que el empresario se especializó- y que formó parte de los motivos de su salida de la institución, debido a que Juan Román Riquelme instaló un canal paralelo al de Pergolini.

"El otro día vi un streaming como hacen ahora en Boca, y vos decís: '¿En serio?' Pasamos de un canal bien hecho, todo, que no te daban los jugadores porque no querían, y ahora le dan los jugadores a algo que lo ves y vos decís: 'ni un pibe haciendo un streaming por primera vez lo hace así en Twitch'", arremetió el presentador de radio.

El sponsor

Desde el viernes (1/7) Boca dejó de lucir el principal patrocinador de su camiseta. El vínculo con Qatar Airways había sido firmado en 2018 mientras Daniel Angelici presidía el club, y ahora, la empresa aérea le dijo adiós a la azul y amarilla. En total, Boca se quedó con 28 millones de dólares producto del acuerdo con la aerolínea.

De momento, los de la Ribera no tiene ningún acuerdo para reemplazar a Qatar Airways, tres semanas después de que sea retirada de la piel del 'Xeneize'.

image.png

Es así que, en su momento, Pergolini aprovechó para 'pegarle' a la gestión actual por la falta de publicidad en el pecho de la camiseta azul y amarilla.

"Gracias Qatar Airways!!! 10 millones de dólares menos. Sin Marketing. Estamos en problemas...", publicó en su cuenta de Instagram.

image.png Mario Pergolini le pegó a la dirigencia de Juan Román Riquelme por la falta de sponsor en Boca. (Foto: Captura: @mpergoliniok).

Nuevamente, esta mañana (21/7), el ex integrante de la Comisión Directiva de Boca Juniors se lamentó por la falta de sponsoreo:

"Por Dios, pónganle una publicidad a esa camiseta, sufro. Te juro que sufro. Siento como que pierdo plata. Siento que me van sacando plata todo el tiempo".

