Marcelo Tinelli y la AFA mataron el producto

Este es 'el producto' que armaron Tinelli y Tapia:

Torneo de 26 equipos, el año que viene serán 28,

Suspensión de los descensos por 2 años,

Torneos y copas insólitas,

Constantes cambios de formato entre un torneo y otro, y

Sin gente en los estadios hace 1 año y medio.

¿A quién le estamos vendiendo el producto?

https://twitter.com/saintjohnino/status/1322937969989296128 Tinelli quiere cuidar el producto y tener una liga seria.



Los cambios de la liga seria: pic.twitter.com/iXPRE8aASQ — Johnino (@saintjohnino) November 1, 2020

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1399487337441202176 ¡INSÓLITO! Comenzó el partido y la pelota estaba pinchada. Rarísimo arranque entre Independiente y Colón. #CopaDeLaLiga pic.twitter.com/MEelymzWnO — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 31, 2021

https://twitter.com/sebalisiecki/status/1397000122337275907 Semifinales en simultáneo un lunes laboral a las 16. La final el miércoles a las 16. Un éxito "El producto" de Tinelli https://t.co/1xWKV8R40g — Sebastián Lisiecki (@sebalisiecki) May 25, 2021

https://twitter.com/RIQUELMEARDO/status/1427075515718979596 Hay gente que realmente paga el pack futbol para ver esto. pic.twitter.com/JTUyrGCVyq — roman (@RIQUELMEARDO) August 16, 2021

Papelón tras papelón

Mientras en Sudamérica ya se admite público en los estadios, en Argentina es una eterna promesa que aún no tiene ninguna confirmación oficial. Los dirigentes del fútbol argentino no quieren la vuelta del público, sino ya hubiera sucedido. Los teatros, cines y espectáculos al aire libre ya están permitidos, y este último, sin límite de personas. ¿Por qué el fútbol no puede permitir aforo, siendo un espectáculo al aire libre?

Los socios y socias dan sus máximos esfuerzos por pagar las carísimas cuotas sociales y ni siquiera se pueden acercar a alentar a su equipo. Lo cierto es que la AFA y la Liga se lavan las manos y le dan la espalda a los hinchas.

image.png Aún no hay confirmación oficial para la vuelta del público a los estadios.

Desastre organizativo

Para contextualizar. Estos fueron los últimos 7 años del fútbol argentino:

2014 Torneo 20 equipos transición,

Torneo 20 equipos transición, 2015 Torneo 30 equipos anual,

Torneo 30 equipos anual, 2016 Torneo 30 equipos semestral,

Torneo 30 equipos semestral, 2016/2017 Torneo 30 equipos,

Torneo 30 equipos, 2017/2018 Superliga 28 equipos,

Superliga 28 equipos, 2018/2019 Superliga 26 equipos + Copa SAF,

Superliga 26 equipos + Copa SAF, 2019/2020 Superliga 24 equipos + Copa SAF,

Superliga 24 equipos + Copa SAF, 2020 Copa Diego Armando Maradona, y

Copa Diego Armando Maradona, y 2021 Copa + Torneo LPF anual 26 equipos.

¿Tan difícil es armar un torneo como la gente, con 20 equipos, 3 descensos y sin promedios?

Así vendemos nuestro producto, nuestra imagen. Los partidos son aburridos, el nivel es bajísimo, los planteles no tienen jerarquía. Mientras tanto, en la AFA se habla de la llegada del VAR al fútbol argentino, pero no del regreso del público a las tribunas y de organizar torneos serios. No vendemos el producto afuera y vamos camino a no vender el producto a nuestro propio país.