Marcelo Gallardo se la agarró de nuevo con el periodismo

"No puedo hacer una distinción porque es el primer partido que vamos a jugar, él (Hugo Ibarra) está hace poco tiempo, tuvo un comienzo no hace mucho y no tengo una referencia precisa. Sí fui compañero de él en Selección, pero en cuanto a enfrentamientos será nuestro primer partido".

-"¿River es favorito"?, le consultó un colega.

Es un partido que puede marcar un estímulo que pueda terminar de soltarte. Vamos a buscar eso. Esa es la propuestas. Poder ir y generarnos que toda esa buena energía que se palpa, podamos desarrollarla con un buen partido. Nos estimula jugar contra el público de Boca Es un partido que puede marcar un estímulo que pueda terminar de soltarte. Vamos a buscar eso. Esa es la propuestas. Poder ir y generarnos que toda esa buena energía que se palpa, podamos desarrollarla con un buen partido. Nos estimula jugar contra el público de Boca

El enojo de Marcelo Gallardo en conferencia

"Puede modificar algunas carcaterÍsticas de ciertos jugadores y ahí es donde tal vez no me gusta blanquear todas las cartas. Entiendo que puede ser un juego más de afuera que de adentro: nosotros no pasamos información falsa para que hablen. Son ustedes los que hablan, generan conjeturas, los que opinan. Nosotros no mandamos mensajes para que se hable de algo que no es. No es mi forma al menos", apuntaló Marcelo Gallardo este mediodía (9/9).

No es la primera vez

El Muñeco habló en conferencia de prensa en julio pasado y, con duros términos, apuntó a los arbitrajes y al periodismo. "Intentan desestabilizar un proceso que se construyó sobre una base mucho más sólida que un par de malos resultados", expresó.

"Acá no hay crisis, ni la van a encontrar. No van a lograr convencer al hincha de River", lanzó Napoleón.

"Me sorprende cierta expectativa que se ha generado ante una simple conferencia de prensa. No hablé en los últimos partidos y correspondía hablar con la prensa. Si alguien vino con otra expectativa o con algún deseo de buscar alguna otra cosa, debo advertirles que se irán decepcionados", manifestó el DT de River, en un tono insultante y agresivo que llamó la atención de todos.

https://twitter.com/RiverPlateFoto/status/1549448650631307264 Marcelo Gallardo: “NO HAY ninguna crisis, lamento mucho decirles a aquellos que la esperan, son muy obvios. No van a confundir al HINCHA de RIVER. Estoy SÓLIDO, FIRME y CONVENCIDO hacia dónde tengo que ir”pic.twitter.com/C4XR9YtiPk — River Plate Photos (@RiverPlateFoto) July 19, 2022

Sobre el arbitraje y el VAR: "Hay algunas cosas que son puntuales que me sorprenden. Así como hay cámaras para tomar si uno está enojado, se ríe o hace muecas, los árbitros tienen la capacidad de observar detenidamente a través de las cámaras y 48.000 repeticiones, por ende tienen que errar mucho menos. Porque tienen las herramientas para bajar ese margen de error. Y no hablo solo de lo nuestro. Hubo muchos errores que le pasaron a otros equipos y tengo para mencionarlos, pero no viene al caso. Entiendo que los árbitros se capacitaron e hicieron alarde de esas capacitaciones. Y están fallando. Pero no solamente en contra de River. Todos han sufrido inconvenientes. Y sigue siendo el error humano, más allá de la herramienta".

