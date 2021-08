Marcelo Gallardo la tiene complicada, por primera vez

Creo que somos el único equipo que va a estar sufriendo varias de las bajas por convocatorias. Y viendo que también podríamos tener problemas para armar el plantel por esa cantidad de jugadores más los lesionados, creo que hay una posibilidad de ver si se puede postergar. Veremos cómo se presenta. No me parece justo ser el único equipo que ceda jugadores a la Selección y que tenga que competir... Creo que River ya tuvo contacto con la Liga para ver cómo se puede resolver ese tema. Creo que somos el único equipo que va a estar sufriendo varias de las bajas por convocatorias. Y viendo que también podríamos tener problemas para armar el plantel por esa cantidad de jugadores más los lesionados, creo que hay una posibilidad de ver si se puede postergar. Veremos cómo se presenta. No me parece justo ser el único equipo que ceda jugadores a la Selección y que tenga que competir... Creo que River ya tuvo contacto con la Liga para ver cómo se puede resolver ese tema.