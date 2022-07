Luego de Luis Suárez, Boca y Nacional se disputan a Cavani

Y agregó: "Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño y River me lo estaba dando".

A pesar de los intentos de Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli por convencer al nueve, la operación quedó en la nada y los de Núñez terminaron contratando al colombiano Miguel Borja en su lugar.

Ahora, las balas del 'Pistolero' desembarcan en Uruguay. El centrodelantero lo hizo oficial mediante un posteo en sus redes sociales.

"Un orgullo volver a vestir mi camiseta en Nacional. Gracias a todos por el apoyo! Nos vemos pronto", escribió en su cuenta de Twitter. El delantero llegaría al país oriental este domingo (31/7).

https://twitter.com/LuisSuarez9/status/1552357000075436033 Ahora sí,OFICIALMENTE! #SUAREZENNACIONAL!

Un orgullo volver a vestir mi camiseta en @Nacional ! Gracias a todos por el apoyo! NOS VEMOS PRONTO. pic.twitter.com/DRvuf44W8G — Luis Suarez (@LuisSuarez9) July 27, 2022

Edinson Cavani

La situación del 'Matador' es idéntica a la del 'Pistolero'. Ambos quedaron libres en clubes de Europa a la misma edad, tenían el deseo de continuar jugando allí, pero... llegaron llamados de Sudamérica.

Aunque parezca un poco loco, las redes sociales tuvieron influencia en la llegada de Suárez a Nacional. Los hinchas del 'Bolso' hicieron tendencia "#SuarezANacional" y el hashtag levantó vuelo inmediatamente. Todo esto le llegó al ex Barcelona y por supuesto lo conmovió, pero no quiere decir que su decisión se basó exclusivamente en ello.

La confirmación de que el delantero jugará en Sudamérica con el 'Tricolor', impulsó que los hinchas de Boca Juniors iniciaran una campaña para convencer a Edinson Cavani de jugar en el club.

Cavani quedó libre del Manchester United y, según comentó Doble Amarilla, se está entrenando en el Complejo Celeste bajo las órdenes de Diego Alonso -entrenador de la selección uruguaya de fútbol-.

De momento, el único club que sondeó y avanzó para ficharlo es el Villarreal de España, pero hasta el momento la operación no se concretó. Su objetivo es el mismo que el de Luis Suárez: llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar.

image.png Edinson Cavani busca club.

Es así que los boquenses dieron pie al "#CavaniABoca", que también se hizo TT rápidamente en la red social Twitter.

"Quiero colgarme del alambrado de la Bombonera como hizo el Manteca Martínez", dijo alguna vez el futbolista, quien también reconoció tener una gran relación con Juan Román Riquelme, vicepresidente del 'Xeneize'.

La campaña explotó y los hinchas de Boca sueñan con que el uruguayo llegue a Brandsen 805.

https://twitter.com/FernandezSurkov/status/1552683053406994433 En Argentina, los hinchas de @BocaJrsOficial comenzaron con una gran movida por Edinson Cavani. #CavaniABoca pic.twitter.com/1u3bhlTHhR — Franco Fernández (@FernandezSurkov) July 28, 2022

https://twitter.com/totobordieri/status/1552313822819540992 Bueno. Comencemos.#CavaniABoca.



Máxima difusión. A jugar el partido del hincha. pic.twitter.com/eqqsJt22zU — Toto Bordieri (@totobordieri) July 27, 2022

Sin embargo, luego del fichaje de 'Lucho' Suárez, los hinchas de Nacional van por más y le quieren arrebatar el sueño a los de Boca, juntando a la gran dupla uruguaya. Los charrúas twittean sin parar al compás del "#CavaniANacional". ¿Por cuál se inclinará Edinson?

https://twitter.com/ChristianEze93/status/1549243248002179072 Y porque no?

Si vos también sos de los nuestro y sos una leyenda de la selección Uruguaya.#CavaniANacional

Dale @ECavaniOfficial que a vos también te queremos muchísimo.

Vení y demostra tu amor por estos colores. pic.twitter.com/PTGW5p4hhJ — Christian (@ChristianEze93) July 19, 2022

