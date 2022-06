LuchoVeniARiver: Los hinchas anhelan a Luis Suárez

En Radio La Red, indicaron que River estaría dispuesto a realizar un gran esfuerzo económico para gestionar la llegada del delantero.

River está dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para que Luis Suárez sea el reemplazante de Julián Alvarez. Es el sueño de Gallardo y de la dirigencia. Ya hubo charlas con el uruguayo. Es difícil pero Suárez no cerró para nada la puerta, mencionaron en el programa radial River está dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para que Luis Suárez sea el reemplazante de Julián Alvarez. Es el sueño de Gallardo y de la dirigencia. Ya hubo charlas con el uruguayo. Es difícil pero Suárez no cerró para nada la puerta, mencionaron en el programa radial

A raíz de los crecientes rumores, Nicolás de la Cruz, mediocampista de los 'Millos', whattsapeó a Luis Suárez y a posteriori declaró lo siguiente: "No era lo que quería que me respondiera, me dejó en stand by". Ciertamente, el volante uruguayo tiene un vínculo cercano a Suárez, ya que ambos comparten la Selección Uruguaya de Fútbol.

image.png Los hinchas de River bromean en las redes sobre un hipotético fichaje de Luis Suárez.

suarez River.png Los hinchas 'Millonarios' crearon un hashtag que rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter. Operativo "convencer a Luis Suárez" en marcha.

Por otra parte, el diario Ovación de Uruguay consultó a fuentes allegadas a Luis Suárez y explicó que "hoy en día no hay chances de que el futbolista llegue al equipo Millonario". Y agregó: "Crecen las posibilidades de que pueda jugar en un equipo de España o en uno de Italia, con el que ya han existido contactos".

